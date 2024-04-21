На курганском озере всплыли десятки утонувших лошадей. Видео

22 апреля 2024 в 11:50 Размер текста - 17 +

Очевидцы сняли на видео десятки утонувших лошадей на озере Куртан Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области В Курганской области на озере Куртан в Мокроусовском округе после схода льда всплыли десятки трупов утонувших лошадей. Об этом сообщают местные жители. «Всех утонувших лошадей вынесло на берег. Часть, наверное, льдом в камыши утащило. Их тут как насеяно». — рассказала очевидец на видео, которое опубликовало издание Readovka. Всего жители насчитали более 20 мертвых животных, плавающих в озере Куртан. Корреспондент URA.RU направил запрос глава Мокроусовского округа Владимиру Демешкину. Ответ ожидается. Ранее URA.RU писало, что в Курганской области из-подо льда достали пять утонувших коней. Об этом сообщали власти Мокроусовского округа. При этом местные жители заявляли, что погибших животных было гораздо больше. После инцидента с массовым утоплением коней власти региона взяли пробы воды в озере Куртан. В департаменте гражданской защиты, охраны окружающей среды и природных ресурсов уверяли, что оснований для паники нет. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Курганской области на озере Куртан в Мокроусовском округе после схода льда всплыли десятки трупов утонувших лошадей. Об этом сообщают местные жители. «Всех утонувших лошадей вынесло на берег. Часть, наверное, льдом в камыши утащило. Их тут как насеяно». — рассказала очевидец на видео, которое опубликовало издание Readovka. Всего жители насчитали более 20 мертвых животных, плавающих в озере Куртан. Корреспондент URA.RU направил запрос глава Мокроусовского округа Владимиру Демешкину. Ответ ожидается. Ранее URA.RU писало, что в Курганской области из-подо льда достали пять утонувших коней. Об этом сообщали власти Мокроусовского округа. При этом местные жители заявляли, что погибших животных было гораздо больше. После инцидента с массовым утоплением коней власти региона взяли пробы воды в озере Куртан. В департаменте гражданской защиты, охраны окружающей среды и природных ресурсов уверяли, что оснований для паники нет.