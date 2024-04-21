21 апреля 2024

На курганском озере всплыли десятки утонувших лошадей. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Золотая дорога. Деревня Дианово и Новодостовалово. Курган, лошади, птицы, скот, табун
Очевидцы сняли на видео десятки утонувших лошадей на озере Куртан Фото:
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Паводок-2024 в Курганской области

В Курганской области на озере Куртан в Мокроусовском округе после схода льда всплыли десятки трупов утонувших лошадей. Об этом сообщают местные жители.

«Всех утонувших лошадей вынесло на берег. Часть, наверное, льдом в камыши утащило. Их тут как насеяно». — рассказала очевидец на видео, которое опубликовало издание Readovka. Всего жители насчитали более 20 мертвых животных, плавающих в озере Куртан.

Корреспондент URA.RU направил запрос глава Мокроусовского округа Владимиру Демешкину. Ответ ожидается.

Ранее URA.RU писало, что в Курганской области из-подо льда достали пять утонувших коней. Об этом сообщали власти Мокроусовского округа. При этом местные жители заявляли, что погибших животных было гораздо больше. После инцидента с массовым утоплением коней власти региона взяли пробы воды в озере Куртан. В департаменте гражданской защиты, охраны окружающей среды и природных ресурсов уверяли, что оснований для паники нет.

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В Курганской области на озере Куртан в Мокроусовском округе после схода льда всплыли десятки трупов утонувших лошадей. Об этом сообщают местные жители. «Всех утонувших лошадей вынесло на берег. Часть, наверное, льдом в камыши утащило. Их тут как насеяно». — рассказала очевидец на видео, которое опубликовало издание Readovka. Всего жители насчитали более 20 мертвых животных, плавающих в озере Куртан. Корреспондент URA.RU направил запрос глава Мокроусовского округа Владимиру Демешкину. Ответ ожидается. Ранее URA.RU писало, что в Курганской области из-подо льда достали пять утонувших коней. Об этом сообщали власти Мокроусовского округа. При этом местные жители заявляли, что погибших животных было гораздо больше. После инцидента с массовым утоплением коней власти региона взяли пробы воды в озере Куртан. В департаменте гражданской защиты, охраны окружающей среды и природных ресурсов уверяли, что оснований для паники нет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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