Жители ЯНАО смогут экономить на перелетах по карте «Морошка»

Ямальцы с осени могут летать с использованием льготного тарифа «Морошка» Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Авиакомпания «Ямал» введет программу лояльности после завершения летнего сезона. Воспользоваться льготами смогут ямальцы при предъявлении карты «Морошка», сообщает пресс-служба окружного правительства.

«Новый тариф „Морошка“ введут после завершения летнего сезона. Для обладателей карты „Морошка“ стоимость авиабилета будет снижена и останется зафиксированной вне зависимости от сезона. Условия перелета будут такими же, как в действующем стандартном тарифе на субсидированных рейсах — два места багажа общим весом до 23 килограммов, ручная кладь до 10 килограммов», — сообщает пресс-служба правительства ЯНАО на официальном сайте.

Таким образом, авиаперевозчик сдерживает рост цен для жителей округа, которые оформили карту «Морошка» (карту могут оформить только лица, постоянно проживающие на территории ЯНАО). По оценкам специалистов компании, экономия может составить до пяти тысяч рублей.

Льгота будет действовать по аналогии со льготой для многодетных. Покупая билет на сайте авиакомпании, необходимо ввести маршрут и дату вылета и выбрать рейсы, отмеченные значком в виде ягоды-морошки. А на этапе ввода паспортных данных нужно будет поставить галочку для проверки права применения льготы по программе. Система сама проверит, имеет ли покупатель регистрацию на территории округа.

Ранее URA.RU сообщило, что авиакомпания продумывает программу лояльности для держателей карты «Морошка». Льготы по программе будут доступны ямальцам на постоянной основе, но коснутся только тех, кто имеет прописку в округе.