Как в Челябинске поменяется движение садовых маршрутов в 2024 году

В Челябинске изменится движение семи садовых маршрутов
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В Челябинске отменят три садовых маршрута, включив остановки в другие рейсы Фото:

В Челябинске изменится движение семи садовых маршрутов, которые начнут курсировать с 26 апреля. Как сообщили URA.RU в пресс-службе миндортранса региона, три из них отменены.

«В графике садовых маршрутов есть изменения. При этом отменены маршруты № 106-с «Челябинск (СК «Металлург») — сад «Тимер», № 107-с «Челябинск (Чичерина) — сад «Кировский-1» и № 119-с «Челябинск (Теплотехнический институт) — сад «Теплостроевец»», — сообщили в министерстве.

Отмененные маршруты включили в рейсы других автобусов. Маршрут №106-с войдет в №105-с, №107-с в 128-с, а №119-с объединили с №103-с. В числе изменений также:

  • Перенос вечернего рейса с 1 сентября по 15 октября маршрута №102-с. Отправление будет происходить на 30 минут раньше;
  • Продление автобуса № 103-с до сада «Теплостроевец». Число рейсов увеличено до четырех;
  • Маршрут № 105-с продлен до спорткомплекса «Металлург». Произойдет смена автобусов с малого на большой и увеличение рейсов до двух ежедневно;
  • Количество рейсов маршрута №128-с увеличили с четырех до девяти ежедневно;
  • Маршруты не будут проходить по улице 50-лет ВЛКСМ, мимо остановки «Бассейн „Строитель“»;
  • Вместо остановки «Многопрофильный колледж» посадка на рейс будет проходить на остановке «Жукова» в направлении ДК «Строителей».

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В Челябинске изменится движение семи садовых маршрутов, которые начнут курсировать с 26 апреля. Как сообщили URA.RU в пресс-службе миндортранса региона, три из них отменены. «В графике садовых маршрутов есть изменения. При этом отменены маршруты № 106-с «Челябинск (СК «Металлург») — сад «Тимер», № 107-с «Челябинск (Чичерина) — сад «Кировский-1» и № 119-с «Челябинск (Теплотехнический институт) — сад «Теплостроевец»», — сообщили в министерстве. Отмененные маршруты включили в рейсы других автобусов. Маршрут №106-с войдет в №105-с, №107-с в 128-с, а №119-с объединили с №103-с. В числе изменений также:
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме
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