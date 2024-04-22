Как в Челябинске поменяется движение садовых маршрутов в 2024 году

В Челябинске изменится движение семи садовых маршрутов

22 апреля 2024 в 12:02 Размер текста - 17 +

В Челябинске отменят три садовых маршрута, включив остановки в другие рейсы Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU В Челябинске изменится движение семи садовых маршрутов, которые начнут курсировать с 26 апреля. Как сообщили URA.RU в пресс-службе миндортранса региона, три из них отменены. «В графике садовых маршрутов есть изменения. При этом отменены маршруты № 106-с «Челябинск (СК «Металлург») — сад «Тимер», № 107-с «Челябинск (Чичерина) — сад «Кировский-1» и № 119-с «Челябинск (Теплотехнический институт) — сад «Теплостроевец»», — сообщили в министерстве. Отмененные маршруты включили в рейсы других автобусов. Маршрут №106-с войдет в №105-с, №107-с в 128-с, а №119-с объединили с №103-с. В числе изменений также: Перенос вечернего рейса с 1 сентября по 15 октября маршрута №102-с. Отправление будет происходить на 30 минут раньше;

Продление автобуса № 103-с до сада «Теплостроевец». Число рейсов увеличено до четырех;

Маршрут № 105-с продлен до спорткомплекса «Металлург». Произойдет смена автобусов с малого на большой и увеличение рейсов до двух ежедневно;

Количество рейсов маршрута №128-с увеличили с четырех до девяти ежедневно;

Маршруты не будут проходить по улице 50-лет ВЛКСМ, мимо остановки «Бассейн „Строитель“»;

Вместо остановки «Многопрофильный колледж» посадка на рейс будет проходить на остановке «Жукова» в направлении ДК «Строителей». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинске изменится движение семи садовых маршрутов, которые начнут курсировать с 26 апреля. Как сообщили URA.RU в пресс-службе миндортранса региона, три из них отменены. «В графике садовых маршрутов есть изменения. При этом отменены маршруты № 106-с «Челябинск (СК «Металлург») — сад «Тимер», № 107-с «Челябинск (Чичерина) — сад «Кировский-1» и № 119-с «Челябинск (Теплотехнический институт) — сад «Теплостроевец»», — сообщили в министерстве. Отмененные маршруты включили в рейсы других автобусов. Маршрут №106-с войдет в №105-с, №107-с в 128-с, а №119-с объединили с №103-с. В числе изменений также: