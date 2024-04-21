21 апреля 2024
20 апреля 2024

В «Сургутнефтегазе» сделали заявление из-за слухов о лишении зарплаты при отсутсвии прививок

«Сургутнефтегаз» опроверг информацию о принудительной вакцинации от клещей
© Служба новостей «URA.RU»
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Парковки перед офисами компании «Сургутнефтегаз». Сургут, сургутнефтегаз
«Сургутнефтегаз» опроверг информацию о принудительной вакцинации от клещей Фото:

«Сургутнефтегаз» сделал заявление из-за слухов о лишении зарплаты при отсутствии у сотрудников прививок от клещевого энцефалита. В пресс-службе компании агентству URA.RU сообщили, информация не соответствует реальности: отказ от вакцинации не может служить поводом для материального наказания работника.

«Пресс-служба опровергает информацию, что отсутствие каких-либо прививок у работников может являться поводом для лишения их заработной платы. Также отсутствие вакцинации не может служить причиной отказа в предоставлении отпуска, предусмотренного ранее согласованным графиком», — сообщили агентству в пресс-службе предприятия.

Информация о санкциях в отношении работников «Сургутнефтегаза» появилась в ряде информационных ресурсов ХМАО. «Необходимо в течение апреля-мая 2024 года пройти вакцинацию против клещевого вирусного энцефалита. работник, не прошедший вакцинацию, может быть отстранен от работы, в том числе без сохранения заработной платы», — сообщалось в уведомлении, размещенном в группе «Подслушано в „Сургутнефтегазе“» в социальной сети «ВКонтакте». Информация вызвала горячие споры и возмущение среди нефтяников.

Ранее URA.RU писало, что «Сургутнефтегаз» планирует вакцинировать сотрудников от кори. Желающим бесплатно делают прививки порядке очереди.

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«Сургутнефтегаз» сделал заявление из-за слухов о лишении зарплаты при отсутствии у сотрудников прививок от клещевого энцефалита. В пресс-службе компании агентству URA.RU сообщили, информация не соответствует реальности: отказ от вакцинации не может служить поводом для материального наказания работника. «Пресс-служба опровергает информацию, что отсутствие каких-либо прививок у работников может являться поводом для лишения их заработной платы. Также отсутствие вакцинации не может служить причиной отказа в предоставлении отпуска, предусмотренного ранее согласованным графиком», — сообщили агентству в пресс-службе предприятия. Информация о санкциях в отношении работников «Сургутнефтегаза» появилась в ряде информационных ресурсов ХМАО. «Необходимо в течение апреля-мая 2024 года пройти вакцинацию против клещевого вирусного энцефалита. работник, не прошедший вакцинацию, может быть отстранен от работы, в том числе без сохранения заработной платы», — сообщалось в уведомлении, размещенном в группе «Подслушано в „Сургутнефтегазе“» в социальной сети «ВКонтакте». Информация вызвала горячие споры и возмущение среди нефтяников. Ранее URA.RU писало, что «Сургутнефтегаз» планирует вакцинировать сотрудников от кори. Желающим бесплатно делают прививки порядке очереди.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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