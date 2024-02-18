18 февраля 2024
17 февраля 2024

«Сургутнефтегаз» сделает сотрудникам прививки от кори

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Магнитогорск, ампула, прививка, лечение, шприц, здоровье, медицина, вакцина
«Сургутнефтегаз» усилил меры безопасности на предприятии из-за кори Фото:

Компания «Сургутнефтегаз» планирует вакцинировать сотрудников от кори. В пресс-службе предприятия агентству сообщили, что в настоящее время формируются списки желающих сделать прививку.

«Формируются списки работников „Сургутнефтегаза“, изъявивших желание пройти вакцинацию от кори. Недостатка в вакцине на предприятиях компании нет», — заявили корреспонденту URA.RU в пресс-службе.

Для вакцинации работники «Сургутнефтегаза» должны обратиться к ответственным лицам в своем подразделении. Нефтяникам, заявившим о желании привиться от кори, сделают инъекцию в порядке очереди.

Ранее URA.RU писал, что в январе 2024 года в ХМАО зарегистрировали более 100 случаев заболевания корью. Из-за подозрения на вспышку опасного заболевания прекратила прием больница в Федоровском Сургутского района, где расположено одно из подразделений «Сургутнефтегаза».

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Компания «Сургутнефтегаз» планирует вакцинировать сотрудников от кори. В пресс-службе предприятия агентству сообщили, что в настоящее время формируются списки желающих сделать прививку. «Формируются списки работников „Сургутнефтегаза“, изъявивших желание пройти вакцинацию от кори. Недостатка в вакцине на предприятиях компании нет», — заявили корреспонденту URA.RU в пресс-службе. Для вакцинации работники «Сургутнефтегаза» должны обратиться к ответственным лицам в своем подразделении. Нефтяникам, заявившим о желании привиться от кори, сделают инъекцию в порядке очереди. Ранее URA.RU писал, что в январе 2024 года в ХМАО зарегистрировали более 100 случаев заболевания корью. Из-за подозрения на вспышку опасного заболевания прекратила прием больница в Федоровском Сургутского района, где расположено одно из подразделений «Сургутнефтегаза».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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