«Сургутнефтегаз» сделает сотрудникам прививки от кори

19 февраля 2024 в 12:42 Размер текста - 17 +

«Сургутнефтегаз» усилил меры безопасности на предприятии из-за кори Фото: Илья Московец © URA.RU Компания «Сургутнефтегаз» планирует вакцинировать сотрудников от кори. В пресс-службе предприятия агентству сообщили, что в настоящее время формируются списки желающих сделать прививку. «Формируются списки работников „Сургутнефтегаза“, изъявивших желание пройти вакцинацию от кори. Недостатка в вакцине на предприятиях компании нет», — заявили корреспонденту URA.RU в пресс-службе. Для вакцинации работники «Сургутнефтегаза» должны обратиться к ответственным лицам в своем подразделении. Нефтяникам, заявившим о желании привиться от кори, сделают инъекцию в порядке очереди. Ранее URA.RU писал, что в январе 2024 года в ХМАО зарегистрировали более 100 случаев заболевания корью. Из-за подозрения на вспышку опасного заболевания прекратила прием больница в Федоровском Сургутского района, где расположено одно из подразделений «Сургутнефтегаза».

Компания «Сургутнефтегаз» планирует вакцинировать сотрудников от кори. В пресс-службе предприятия агентству сообщили, что в настоящее время формируются списки желающих сделать прививку. «Формируются списки работников „Сургутнефтегаза“, изъявивших желание пройти вакцинацию от кори. Недостатка в вакцине на предприятиях компании нет», — заявили корреспонденту URA.RU в пресс-службе. Для вакцинации работники «Сургутнефтегаза» должны обратиться к ответственным лицам в своем подразделении. Нефтяникам, заявившим о желании привиться от кори, сделают инъекцию в порядке очереди. Ранее URA.RU писал, что в январе 2024 года в ХМАО зарегистрировали более 100 случаев заболевания корью. Из-за подозрения на вспышку опасного заболевания прекратила прием больница в Федоровском Сургутского района, где расположено одно из подразделений «Сургутнефтегаза».