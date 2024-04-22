На Госуслугах появятся электронные студенческие билеты и зачетки

22 апреля 2024 в 12:14 Размер текста - 17 +

В России студенческие билеты и зачетки переведут в электронный формат Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В РФ запустят эксперимент по переводу студенческих билетов и зачеток в электронный формат. Документы появятся в личном кабинете на Госуслугах. Об этом заявили в telegram-канале правительства России. «Документы, подтверждающие их обучение, переведут в электронный вид. После этого они появятся в личном кабинете на портале госуслуг и в мобильном приложении в виде QR-кода», — говорится в сообщении в telegram-канале . Эксперимент будут проводить планомерно: с 25 апреля 2024 года по 31 декабря 2025 года. Соответствующее постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Данный пилотный проект пройдет на добровольческой основе среди студентов колледжей и вузов, ординаторов и аспирантов. Электронные документы не заменят обычные, студенты смогут пользоваться любыми из них. Обучающиеся также смогут ходить по этим документам в учебные заведения. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В РФ запустят эксперимент по переводу студенческих билетов и зачеток в электронный формат. Документы появятся в личном кабинете на Госуслугах. Об этом заявили в telegram-канале правительства России. «Документы, подтверждающие их обучение, переведут в электронный вид. После этого они появятся в личном кабинете на портале госуслуг и в мобильном приложении в виде QR-кода», — говорится в сообщении в telegram-канале. Эксперимент будут проводить планомерно: с 25 апреля 2024 года по 31 декабря 2025 года. Соответствующее постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Данный пилотный проект пройдет на добровольческой основе среди студентов колледжей и вузов, ординаторов и аспирантов. Электронные документы не заменят обычные, студенты смогут пользоваться любыми из них. Обучающиеся также смогут ходить по этим документам в учебные заведения.