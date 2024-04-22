На Госуслугах появятся электронные студенческие билеты и зачетки

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Трудовая книжка. Челябинск, студенческий билет, учащийся, студент
В России студенческие билеты и зачетки переведут в электронный формат Фото:

В РФ запустят эксперимент по переводу студенческих билетов и зачеток в электронный формат. Документы появятся в личном кабинете на Госуслугах. Об этом заявили в telegram-канале правительства России.

«Документы, подтверждающие их обучение, переведут в электронный вид. После этого они появятся в личном кабинете на портале госуслуг и в мобильном приложении в виде QR-кода», — говорится в сообщении в telegram-канале. Эксперимент будут проводить планомерно: с 25 апреля 2024 года по 31 декабря 2025 года. Соответствующее постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

Данный пилотный проект пройдет на добровольческой основе среди студентов колледжей и вузов, ординаторов и аспирантов. Электронные документы не заменят обычные, студенты смогут пользоваться любыми из них. Обучающиеся также смогут ходить по этим документам в учебные заведения.

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В РФ запустят эксперимент по переводу студенческих билетов и зачеток в электронный формат. Документы появятся в личном кабинете на Госуслугах. Об этом заявили в telegram-канале правительства России. «Документы, подтверждающие их обучение, переведут в электронный вид. После этого они появятся в личном кабинете на портале госуслуг и в мобильном приложении в виде QR-кода», — говорится в сообщении в telegram-канале. Эксперимент будут проводить планомерно: с 25 апреля 2024 года по 31 декабря 2025 года. Соответствующее постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Данный пилотный проект пройдет на добровольческой основе среди студентов колледжей и вузов, ординаторов и аспирантов. Электронные документы не заменят обычные, студенты смогут пользоваться любыми из них. Обучающиеся также смогут ходить по этим документам в учебные заведения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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