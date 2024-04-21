На СВО погиб мотострелок из Пермского края Игорь Гомзин

22 апреля 2024 в 12:21 Размер текста - 17 +

Пермский мотострелок погиб во время исполнения боевой задачи Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В ходе проведения спецоперации на Украине погиб мотострелок из Пермского края Игорь Гомзин 1978 года рождения. Об этом сообщили в администрации Добрянского округа. «11 декабря 2023 года Игорь Владимирович Гомзин заключил контракт для участия в СВО. Служил старшим стрелком третьего мотострелкового отделения второй мотострелковой роты первого батальона. Погиб 9 января 2024 года в селе Водяное в Ясиноватском районе ДНР при исполнении боевой задачи. Во вражеских окопах уничтожал силы врага, обеспечивал плотный заградительный огонь по противнику», — сообщила администрация Добрянского округа на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Уточняется, что Игорь Гомзин родился 13 апреля 1978 года в Перми. Окончил школу №79. После ее окончания ушел на срочную службу в армию, где служил командиром отделения коротковолновых радиостанций малой мощности. После армии работал в разных организациях Перми. Последнее место работы — ООО «Альянс Строй Технолоджи». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В ходе проведения спецоперации на Украине погиб мотострелок из Пермского края Игорь Гомзин 1978 года рождения. Об этом сообщили в администрации Добрянского округа. «11 декабря 2023 года Игорь Владимирович Гомзин заключил контракт для участия в СВО. Служил старшим стрелком третьего мотострелкового отделения второй мотострелковой роты первого батальона. Погиб 9 января 2024 года в селе Водяное в Ясиноватском районе ДНР при исполнении боевой задачи. Во вражеских окопах уничтожал силы врага, обеспечивал плотный заградительный огонь по противнику», — сообщила администрация Добрянского округа на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Уточняется, что Игорь Гомзин родился 13 апреля 1978 года в Перми. Окончил школу №79. После ее окончания ушел на срочную службу в армию, где служил командиром отделения коротковолновых радиостанций малой мощности. После армии работал в разных организациях Перми. Последнее место работы — ООО «Альянс Строй Технолоджи».