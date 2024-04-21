21 апреля 2024
20 апреля 2024

На СВО погиб мотострелок из Пермского края Игорь Гомзин

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт по теме свеча, траур Москва, свеча, траур, мистика, свечка, поминки, гадание
Пермский мотострелок погиб во время исполнения боевой задачи Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В ходе проведения спецоперации на Украине погиб мотострелок из Пермского края Игорь Гомзин 1978 года рождения. Об этом сообщили в администрации Добрянского округа.

«11 декабря 2023 года Игорь Владимирович Гомзин заключил контракт для участия в СВО. Служил старшим стрелком третьего мотострелкового отделения второй мотострелковой роты первого батальона. Погиб 9 января 2024 года в селе Водяное в Ясиноватском районе ДНР при исполнении боевой задачи. Во вражеских окопах уничтожал силы врага, обеспечивал плотный заградительный огонь по противнику», — сообщила администрация Добрянского округа на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Уточняется, что Игорь Гомзин родился 13 апреля 1978 года в Перми. Окончил школу №79. После ее окончания ушел на срочную службу в армию, где служил командиром отделения коротковолновых радиостанций малой мощности. После армии работал в разных организациях Перми. Последнее место работы — ООО «Альянс Строй Технолоджи».

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Перми и края? Подписывайтесь на telegram-канал "Большая Пермь"!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В ходе проведения спецоперации на Украине погиб мотострелок из Пермского края Игорь Гомзин 1978 года рождения. Об этом сообщили в администрации Добрянского округа. «11 декабря 2023 года Игорь Владимирович Гомзин заключил контракт для участия в СВО. Служил старшим стрелком третьего мотострелкового отделения второй мотострелковой роты первого батальона. Погиб 9 января 2024 года в селе Водяное в Ясиноватском районе ДНР при исполнении боевой задачи. Во вражеских окопах уничтожал силы врага, обеспечивал плотный заградительный огонь по противнику», — сообщила администрация Добрянского округа на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Уточняется, что Игорь Гомзин родился 13 апреля 1978 года в Перми. Окончил школу №79. После ее окончания ушел на срочную службу в армию, где служил командиром отделения коротковолновых радиостанций малой мощности. После армии работал в разных организациях Перми. Последнее место работы — ООО «Альянс Строй Технолоджи».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...