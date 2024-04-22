В Челябинской области назвали сроки запрета на вылов рыбы

В Челябинской области с 25 апреля стартует нерестовый период
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Чемпионат челябинской области 2015 по ловле рыбы на донную удочку. Рыбалка. Шершневское водохранилище. Челябинск., соревнования, рыбак, дамба, лето, рыболов, шершневское водохранилище, рыба, водохранилище, отдых, озеро, рыбалка, шершни
Рыбакам разрешили ловить рыбу на одну удочку с двумя крючками Фото:

В Челябинской области с 25 апреля стартует нерестовый период, который накладывает ряд ограничений для любителей рыбалки. О действующих в 2024 году сроках и запретах на вылов рыбы рассказал URA.RU председатель рыбацкого комитета региона Михаил Акатьев.

«На трех водоемах Челябинской области — Троицком и Южноуральском водохранилищах и озере Улагач нерестовый запрет начинается раньше, с 25 апреля, и продлится до 5 июня. На остальных водоемах запрет действует позже, с 5 мая по 15 июня», — сообщил URA.RU Акатьев. Кроме того, круглогодично нельзя ловить рыбу в реке Теча со всеми ее притоками.

Акатьев уточнил, что рыбалка разрешена только с берега и на одну удочку с двумя крючками. При этом «тройник» — крючок с тремя зубцами, считается за один.

В период нереста, важный для сохранения биоразнообразия и сохранения популяции рыб, на рыбаков налагается ряд ограничений по способам ловли и объемам вылова. В регионах России он начинается в различное время, нарушителям грозят штрафы.

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В Челябинской области с 25 апреля стартует нерестовый период, который накладывает ряд ограничений для любителей рыбалки. О действующих в 2024 году сроках и запретах на вылов рыбы рассказал URA.RU председатель рыбацкого комитета региона Михаил Акатьев. «На трех водоемах Челябинской области — Троицком и Южноуральском водохранилищах и озере Улагач нерестовый запрет начинается раньше, с 25 апреля, и продлится до 5 июня. На остальных водоемах запрет действует позже, с 5 мая по 15 июня», — сообщил URA.RU Акатьев. Кроме того, круглогодично нельзя ловить рыбу в реке Теча со всеми ее притоками. Акатьев уточнил, что рыбалка разрешена только с берега и на одну удочку с двумя крючками. При этом «тройник» — крючок с тремя зубцами, считается за один. В период нереста, важный для сохранения биоразнообразия и сохранения популяции рыб, на рыбаков налагается ряд ограничений по способам ловли и объемам вылова. В регионах России он начинается в различное время, нарушителям грозят штрафы.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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