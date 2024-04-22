В Челябинской области назвали сроки запрета на вылов рыбы

В Челябинской области с 25 апреля стартует нерестовый период

22 апреля 2024 в 13:12 Размер текста - 17 +

Рыбакам разрешили ловить рыбу на одну удочку с двумя крючками Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинской области с 25 апреля стартует нерестовый период, который накладывает ряд ограничений для любителей рыбалки. О действующих в 2024 году сроках и запретах на вылов рыбы рассказал URA.RU председатель рыбацкого комитета региона Михаил Акатьев. «На трех водоемах Челябинской области — Троицком и Южноуральском водохранилищах и озере Улагач нерестовый запрет начинается раньше, с 25 апреля, и продлится до 5 июня. На остальных водоемах запрет действует позже, с 5 мая по 15 июня», — сообщил URA.RU Акатьев. Кроме того, круглогодично нельзя ловить рыбу в реке Теча со всеми ее притоками. Акатьев уточнил, что рыбалка разрешена только с берега и на одну удочку с двумя крючками. При этом «тройник» — крючок с тремя зубцами, считается за один. В период нереста, важный для сохранения биоразнообразия и сохранения популяции рыб, на рыбаков налагается ряд ограничений по способам ловли и объемам вылова. В регионах России он начинается в различное время, нарушителям грозят штрафы. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинской области с 25 апреля стартует нерестовый период, который накладывает ряд ограничений для любителей рыбалки. О действующих в 2024 году сроках и запретах на вылов рыбы рассказал URA.RU председатель рыбацкого комитета региона Михаил Акатьев. «На трех водоемах Челябинской области — Троицком и Южноуральском водохранилищах и озере Улагач нерестовый запрет начинается раньше, с 25 апреля, и продлится до 5 июня. На остальных водоемах запрет действует позже, с 5 мая по 15 июня», — сообщил URA.RU Акатьев. Кроме того, круглогодично нельзя ловить рыбу в реке Теча со всеми ее притоками. Акатьев уточнил, что рыбалка разрешена только с берега и на одну удочку с двумя крючками. При этом «тройник» — крючок с тремя зубцами, считается за один. В период нереста, важный для сохранения биоразнообразия и сохранения популяции рыб, на рыбаков налагается ряд ограничений по способам ловли и объемам вылова. В регионах России он начинается в различное время, нарушителям грозят штрафы.