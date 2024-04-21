Строительство дамбы парализовало движение в Тюменской области

Большой воды ожидают из-за узкого моста через Ишим в районе села Абатское
В Абатском районе Тюменской области парализовано автомобильное движение. На трассе «Тюмень-Омск» образовались пробки длиной в 3 километра, сообщает telegram-канал «Темы Тюмени».
«3 км пробки на трассе Тюмень-Омск в Абатском районе образовалось из-за строительства дамбы», — говорится в сообщении. Уточняется, что работы ведут на участке с 359 по 362 км федеральной трассы М-402
По данным «Уралуправтодора», на всем протяжении участка организовано реверсивное движение. Ранее URA.RU рассказало, что на этом участке ожидают критического подъема воды из-за моста через реку Ишим.
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