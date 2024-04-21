21 апреля 2024

Строительство дамбы парализовало движение в Тюменской области

В Абастком районе затруднено автомобильное движение из-за строительства дамбы
© Служба новостей «URA.RU»
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Отсыпка дамбы. Ялуторовск , песок, отсыпка дамбы
Большой воды ожидают из-за узкого моста через Ишим в районе села Абатское Фото:

В Абатском районе Тюменской области парализовано автомобильное движение. На трассе «Тюмень-Омск» образовались пробки длиной в 3 километра, сообщает telegram-канал «Темы Тюмени».

«3 км пробки на трассе Тюмень-Омск в Абатском районе образовалось из-за строительства дамбы», — говорится в сообщении. Уточняется, что работы ведут на участке с 359 по 362 км федеральной трассы М-402

По данным «Уралуправтодора», на всем протяжении участка организовано реверсивное движение. Ранее URA.RU рассказало, что на этом участке ожидают критического подъема воды из-за моста через реку Ишим.

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В Абатском районе Тюменской области парализовано автомобильное движение. На трассе «Тюмень-Омск» образовались пробки длиной в 3 километра, сообщает telegram-канал «Темы Тюмени». «3 км пробки на трассе Тюмень-Омск в Абатском районе образовалось из-за строительства дамбы», — говорится в сообщении. Уточняется, что работы ведут на участке с 359 по 362 км федеральной трассы М-402 По данным «Уралуправтодора», на всем протяжении участка организовано реверсивное движение. Ранее URA.RU рассказало, что на этом участке ожидают критического подъема воды из-за моста через реку Ишим.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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