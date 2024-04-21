Депутат думы ХМАО хантит сургутских чиновников. Инсайд

В ХМАО справедливоросс Сердюк взял на работу главу управления инвестиций Сургута

22 апреля 2024 в 13:23 Размер текста - 17 +

Депутат думы ХМАО взял на работу уже третьего сургутского чиновника Фото: Сергей Русанов © URA.RU Начальник управления инвестиций Сургута (ХМАО) Дмитрий Колунин уходит в отставку. Источник URA.RU сообщает, что чиновнику прочат пост в нефтяной компании, принадлежащей депутату думы ХМАО Михаилу Сердюку. «Колунин уходит в бизнес. Говорят, что он займет пост замдиректора ООО „Югранефтеразведка“, принадлежащей депутату Сердюку», — сообщает инсайдер. По данным информаторов агентства, Колунин займет пост замдиректора принадлежащей эсеру нефтяной компании. Это уже третий переход из мэрий в бизнес-структуры Сердюка за год. Ранее он устроил в свою строительную компанию ДСК-1 экс-директора депстроя Александра Коновалова (уволился из мэрии из-за срыва показателей ввода жилья в городе и получил пост замдиректора по развитию) и бывшего вице-мэра Сургутского района Алексея Савенкова (покинул администрацию из-за проблем с набором контрактников, назначен заместителем гендиректора). Инсайдеры уточняют, что в бизнесе уровень зарплат привлекательнее, чем в мэрии. В пресс-службе администрации Сургута подтвердили отставку чиновника. Колунин в беседе с журналистом агентства на вопрос о новом месте работы попросил перезвонить позже. Сердюк не ответил на звонок корреспондента. Ранее URA.RU писало о том, что Сердюк взял на работу опального экс-директора депстроя Сургута Коновалова. Чиновник ушел в отставку после задержки ввода жилья в эксплуатацию. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Начальник управления инвестиций Сургута (ХМАО) Дмитрий Колунин уходит в отставку. Источник URA.RU сообщает, что чиновнику прочат пост в нефтяной компании, принадлежащей депутату думы ХМАО Михаилу Сердюку. «Колунин уходит в бизнес. Говорят, что он займет пост замдиректора ООО „Югранефтеразведка“, принадлежащей депутату Сердюку», — сообщает инсайдер. По данным информаторов агентства, Колунин займет пост замдиректора принадлежащей эсеру нефтяной компании. Это уже третий переход из мэрий в бизнес-структуры Сердюка за год. Ранее он устроил в свою строительную компанию ДСК-1 экс-директора депстроя Александра Коновалова (уволился из мэрии из-за срыва показателей ввода жилья в городе и получил пост замдиректора по развитию) и бывшего вице-мэра Сургутского района Алексея Савенкова (покинул администрацию из-за проблем с набором контрактников, назначен заместителем гендиректора). Инсайдеры уточняют, что в бизнесе уровень зарплат привлекательнее, чем в мэрии. В пресс-службе администрации Сургута подтвердили отставку чиновника. Колунин в беседе с журналистом агентства на вопрос о новом месте работы попросил перезвонить позже. Сердюк не ответил на звонок корреспондента. Ранее URA.RU писало о том, что Сердюк взял на работу опального экс-директора депстроя Сургута Коновалова. Чиновник ушел в отставку после задержки ввода жилья в эксплуатацию.