В Ишиме для гражданских лиц закрыли участок, на котором ночью протекла дамба. Видео

22 апреля 2024 в 13:41 Размер текста - 17 +

На месте протечки продолжают проводить работы Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Паводковый сезон в Тюменской области в 2024 году В Ишиме ограничили проезд и доступ гражданских лиц на участок вблизи дамбы, где ночью 22 апреля была обнаружена протечка. Об этом с места событий сообщает корреспондент URA.RU. «К участку дамбы не пускают никого, даже СМИ. Въезд перекрыт для гражданских лиц. Тех, чьи дома расположены в зоне, где обнаружена протечка, не пускают в их дома, требуют, чтобы они проследовали в пункты временного размещения. Ситуация напряженная», — сообщает корреспондент URA.RU с места событий. Как писало URA.RU, течь в дамбе ночью 22 апреля обнаружили караульные. Место оперативно укрепили мешками с песком, однако инженерные работы продолжаются и сейчас. «Если появилась протечка, то надежность дамбы стоит под вопросом. В такой ситуации рисковать непозволительно. Поэтому людей просят покинуть это место, чтобы не подвергать себя опасности. В случае, если случится более серьезное повреждение, эвакуировать всех придется экстренно, поэтому лучше сделать это заранее», — сообщил собственный источник URA.RU в МЧС. URA.RU направило запрос в информационный центр правительства области. Ответ ожидается. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Ишиме ограничили проезд и доступ гражданских лиц на участок вблизи дамбы, где ночью 22 апреля была обнаружена протечка. Об этом с места событий сообщает корреспондент URA.RU. «К участку дамбы не пускают никого, даже СМИ. Въезд перекрыт для гражданских лиц. Тех, чьи дома расположены в зоне, где обнаружена протечка, не пускают в их дома, требуют, чтобы они проследовали в пункты временного размещения. Ситуация напряженная», — сообщает корреспондент URA.RU с места событий. Как писало URA.RU, течь в дамбе ночью 22 апреля обнаружили караульные. Место оперативно укрепили мешками с песком, однако инженерные работы продолжаются и сейчас. «Если появилась протечка, то надежность дамбы стоит под вопросом. В такой ситуации рисковать непозволительно. Поэтому людей просят покинуть это место, чтобы не подвергать себя опасности. В случае, если случится более серьезное повреждение, эвакуировать всех придется экстренно, поэтому лучше сделать это заранее», — сообщил собственный источник URA.RU в МЧС. URA.RU направило запрос в информационный центр правительства области. Ответ ожидается.