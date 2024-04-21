В Ишиме ограничили проезд и доступ гражданских лиц на участок вблизи дамбы, где ночью 22 апреля была обнаружена протечка. Об этом с места событий сообщает корреспондент URA.RU.
«К участку дамбы не пускают никого, даже СМИ. Въезд перекрыт для гражданских лиц. Тех, чьи дома расположены в зоне, где обнаружена протечка, не пускают в их дома, требуют, чтобы они проследовали в пункты временного размещения. Ситуация напряженная», — сообщает корреспондент URA.RU с места событий.
«Если появилась протечка, то надежность дамбы стоит под вопросом. В такой ситуации рисковать непозволительно. Поэтому людей просят покинуть это место, чтобы не подвергать себя опасности. В случае, если случится более серьезное повреждение, эвакуировать всех придется экстренно, поэтому лучше сделать это заранее», — сообщил собственный источник URA.RU в МЧС.
URA.RU направило запрос в информационный центр правительства области. Ответ ожидается.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Тюмени и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени»!
Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
В Ишиме ограничили проезд и доступ гражданских лиц на участок вблизи дамбы, где ночью 22 апреля была обнаружена протечка. Об этом с места событий сообщает корреспондент URA.RU. «К участку дамбы не пускают никого, даже СМИ. Въезд перекрыт для гражданских лиц. Тех, чьи дома расположены в зоне, где обнаружена протечка, не пускают в их дома, требуют, чтобы они проследовали в пункты временного размещения. Ситуация напряженная», — сообщает корреспондент URA.RU с места событий. Как писало URA.RU, течь в дамбе ночью 22 апреля обнаружили караульные. Место оперативно укрепили мешками с песком, однако инженерные работы продолжаются и сейчас. «Если появилась протечка, то надежность дамбы стоит под вопросом. В такой ситуации рисковать непозволительно. Поэтому людей просят покинуть это место, чтобы не подвергать себя опасности. В случае, если случится более серьезное повреждение, эвакуировать всех придется экстренно, поэтому лучше сделать это заранее», — сообщил собственный источник URA.RU в МЧС. URA.RU направило запрос в информационный центр правительства области. Ответ ожидается.