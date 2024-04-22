В Кремле высказались о требовании Армении вывести войска РФ

Сигналов о выводе 102-й российской военной базы, которая дислоцируется в Армении, не поступало. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU о словах премьер-министра Армении Никола Пашиняна о том, что Ереван потребует вывести пограничников из Тавушской области.
«Никаких сигналов на этот счет не было. Мы ожидаем, что в краткосрочной перспективе президенту Путину и премьеру Пашиняну представится возможность обсудить эти и другие актуальные вопросы лично», — отметил Песков.
Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что российские пограничники будут выведены из Тавушской области после делимитации и демаркации границ с Азербайджаном. По словам Пашиняна, это означает, что ситуация изменилась, «линии фронта нет, есть граница», и он «служит знаком мира».
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