В Кремле высказались о требовании Армении вывести войска РФ

Песков: Россия не получала сигналов о выводе войск из Армении
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Прессекретарь президента России Дмитрий Песков на пресс-конференции по окончанию голосования на выборах 2024. Москва, песков дмитрий
Дмитрий Песков отметил, что у глав РФ и Армении есть много тем для обсуждения Фото:

Сигналов о выводе 102-й российской военной базы, которая дислоцируется в Армении, не поступало. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU о словах премьер-министра Армении Никола Пашиняна о том, что Ереван потребует вывести пограничников из Тавушской области.

«Никаких сигналов на этот счет не было. Мы ожидаем, что в краткосрочной перспективе президенту Путину и премьеру Пашиняну представится возможность обсудить эти и другие актуальные вопросы лично», — отметил Песков.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что российские пограничники будут выведены из Тавушской области после делимитации и демаркации границ с Азербайджаном. По словам Пашиняна, это означает, что ситуация изменилась, «линии фронта нет, есть граница», и он «служит знаком мира».

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Сигналов о выводе 102-й российской военной базы, которая дислоцируется в Армении, не поступало. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU о словах премьер-министра Армении Никола Пашиняна о том, что Ереван потребует вывести пограничников из Тавушской области. «Никаких сигналов на этот счет не было. Мы ожидаем, что в краткосрочной перспективе президенту Путину и премьеру Пашиняну представится возможность обсудить эти и другие актуальные вопросы лично», — отметил Песков. Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что российские пограничники будут выведены из Тавушской области после делимитации и демаркации границ с Азербайджаном. По словам Пашиняна, это означает, что ситуация изменилась, «линии фронта нет, есть граница», и он «служит знаком мира».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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