Дума ХМАО определилась с датой сложения полномочий депутатов Алексея Андреева и Петра Созонова. Заседание пройдет по ВКС 26 апреля, повестка размещена на сайте заксобрания.
«Повестка дня тридцать второго заседания думы ХМАО-Югры седьмого созыва. <…> Вопрос 2. „О досрочном прекращении полномочий депутата Андреева Алексея Владимировича“. <…> Вопрос 3. „О досрочном прекращении полномочий депутата Думы Ханты-Мансийского автономного округа — Югры Созонова Петра Михайловича“», — указано в публикации.
Источник URA.RU уточняет, что прекращение полномочий одномандатников произойдет 1 мая. В распоряжении агентства имеются проекты постановлений. Оба депутата проживают в других регионах. Андреев возглавляет ДСК «Автобан», которая строит магистрали по всей стране, а Созонов, покинув пост главы «Газпром Трансгаз Югорск», занялся газификацией новых регионов.
Ранее URA.RU писало о том, что два депутата думы ХМАО готовятся сложить мандаты. Довыборы, предварительно, запланированы на осень 2024 года.
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