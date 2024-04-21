21 апреля 2024
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Дума ХМАО определилась с датой сложения полномочий депутатов

Парламентарии думы ХМАО Андреев и Созонов сложат полномочия 26 апреля 2024 года
© Служба новостей «URA.RU»
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Правительство и Дума ХМАО. Здание и таблички. Ханты-Мансийск, дума хмао, табличка
Два депутата думы ХМАО отказались от мандатов Фото:

Дума ХМАО определилась с датой сложения полномочий депутатов Алексея Андреева и Петра Созонова. Заседание пройдет по ВКС 26 апреля, повестка размещена на сайте заксобрания.

«Повестка дня тридцать второго заседания думы ХМАО-Югры седьмого созыва. <…> Вопрос 2. „О досрочном прекращении полномочий депутата Андреева Алексея Владимировича“. <…> Вопрос 3. „О досрочном прекращении полномочий депутата Думы Ханты-Мансийского автономного округа — Югры Созонова Петра Михайловича“», — указано в публикации.

Источник URA.RU уточняет, что прекращение полномочий одномандатников произойдет 1 мая. В распоряжении агентства имеются проекты постановлений. Оба депутата проживают в других регионах. Андреев возглавляет ДСК «Автобан», которая строит магистрали по всей стране, а Созонов, покинув пост главы «Газпром Трансгаз Югорск», занялся газификацией новых регионов.

Ранее URA.RU писало о том, что два депутата думы ХМАО готовятся сложить мандаты. Довыборы, предварительно, запланированы на осень 2024 года.

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Дума ХМАО определилась с датой сложения полномочий депутатов Алексея Андреева и Петра Созонова. Заседание пройдет по ВКС 26 апреля, повестка размещена на сайте заксобрания. «Повестка дня тридцать второго заседания думы ХМАО-Югры седьмого созыва. <…> Вопрос 2. „О досрочном прекращении полномочий депутата Андреева Алексея Владимировича“. <…> Вопрос 3. „О досрочном прекращении полномочий депутата Думы Ханты-Мансийского автономного округа — Югры Созонова Петра Михайловича“», — указано в публикации. Источник URA.RU уточняет, что прекращение полномочий одномандатников произойдет 1 мая. В распоряжении агентства имеются проекты постановлений. Оба депутата проживают в других регионах. Андреев возглавляет ДСК «Автобан», которая строит магистрали по всей стране, а Созонов, покинув пост главы «Газпром Трансгаз Югорск», занялся газификацией новых регионов. Ранее URA.RU писало о том, что два депутата думы ХМАО готовятся сложить мандаты. Довыборы, предварительно, запланированы на осень 2024 года.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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