21 апреля 2024
20 апреля 2024

Жительница Надыма случайно выиграла в лотерею миллион рублей

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Жительница Надыма выиграла миллион, заплатив за лотерейный билет 50 рублей Фото:

Жительница Надыма (ЯНАО) Татьяна Дидик выиграла в лотерею один миллион рублей. Она впервые купила билет моментальной лотереи и ей повезло, передают журналисты со ссылкой на пресс-службу «Столото».

«Сын Татьяны Дидик из ЯНАО недавно устроился работать кассиром в магазин. Женщина зашла его повидать и на кассе впервые купила билеты моментальной лотереи. Каково же было удивление Татьяны, когда она на месте стерла защитный слой и увидела выигрыш — один миллион рублей», — сообщает «Север-пресс» со ссылкой на пресс-службу лотерей.

По сведениям журналистов, победительница работает оператором котельной в Надыме. Часть выигрыша она намерена передать сыну, чтобы он съездил на Байкал.

Ранее житель ЯНАО выиграл более 7 миллионов рублей в быстрой лотерее «Рапидо Драйв». Он стал первым миллионером данной лотереи.

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Жительница Надыма (ЯНАО) Татьяна Дидик выиграла в лотерею один миллион рублей. Она впервые купила билет моментальной лотереи и ей повезло, передают журналисты со ссылкой на пресс-службу «Столото». «Сын Татьяны Дидик из ЯНАО недавно устроился работать кассиром в магазин. Женщина зашла его повидать и на кассе впервые купила билеты моментальной лотереи. Каково же было удивление Татьяны, когда она на месте стерла защитный слой и увидела выигрыш — один миллион рублей», — сообщает «Север-пресс» со ссылкой на пресс-службу лотерей. По сведениям журналистов, победительница работает оператором котельной в Надыме. Часть выигрыша она намерена передать сыну, чтобы он съездил на Байкал. Ранее житель ЯНАО выиграл более 7 миллионов рублей в быстрой лотерее «Рапидо Драйв». Он стал первым миллионером данной лотереи.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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