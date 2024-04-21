Жительница Надыма случайно выиграла в лотерею миллион рублей

Жительница Надыма выиграла миллион, заплатив за лотерейный билет 50 рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Жительница Надыма (ЯНАО) Татьяна Дидик выиграла в лотерею один миллион рублей. Она впервые купила билет моментальной лотереи и ей повезло, передают журналисты со ссылкой на пресс-службу «Столото».

«Сын Татьяны Дидик из ЯНАО недавно устроился работать кассиром в магазин. Женщина зашла его повидать и на кассе впервые купила билеты моментальной лотереи. Каково же было удивление Татьяны, когда она на месте стерла защитный слой и увидела выигрыш — один миллион рублей», — сообщает «Север-пресс» со ссылкой на пресс-службу лотерей.

По сведениям журналистов, победительница работает оператором котельной в Надыме. Часть выигрыша она намерена передать сыну, чтобы он съездил на Байкал.

Ранее житель ЯНАО выиграл более 7 миллионов рублей в быстрой лотерее «Рапидо Драйв». Он стал первым миллионером данной лотереи.