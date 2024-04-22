В Кремле не обсуждают изменение статуса военкоров

22 апреля 2024 в 14:16 Размер текста - 17 +

В Кремле не обсуждают изменение статуса военкоров Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Кремле не обсуждают изменение статуса военкоров. Как пояснил, отвечая на вопрос URA.RU, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, эта тема неоднократно поднималась, но официальных инициатив пока никто не представлял. «Мне неизвестно, чтобы были официальные инициативы. Эта тема неоднократно поднималась. Безусловно, есть разница между работой, которую выполняют военные корреспонденты, и той работой, которую выполняют военнослужащие с оружием в руках», — пояснил Песков. Военкор «Известий» Семен Еремин погиб 20 апреля в Запорожье в результате атаки украинского FPV-дрона. После этого в России вновь началась дискуссия о том, чтобы уравнять военкоров в правах с военнослужащими в зоне СВО. Высказываются предложения даже заключать контракты не только с редакцией, но и с Минобороны. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Кремле не обсуждают изменение статуса военкоров. Как пояснил, отвечая на вопрос URA.RU, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, эта тема неоднократно поднималась, но официальных инициатив пока никто не представлял. «Мне неизвестно, чтобы были официальные инициативы. Эта тема неоднократно поднималась. Безусловно, есть разница между работой, которую выполняют военные корреспонденты, и той работой, которую выполняют военнослужащие с оружием в руках», — пояснил Песков. Военкор «Известий» Семен Еремин погиб 20 апреля в Запорожье в результате атаки украинского FPV-дрона. После этого в России вновь началась дискуссия о том, чтобы уравнять военкоров в правах с военнослужащими в зоне СВО. Высказываются предложения даже заключать контракты не только с редакцией, но и с Минобороны.