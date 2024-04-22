В Тюменской области вода в реке Ишим пошла на спад

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Ишим, паводок 19 апреля. Ишим
Вода в Ишиме начала убывать Фото:
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Вода в реке Ишим на контрольной точке в Ишиме пошла на спад после достижения исторического максимума. За два часа уровень снизился на один сантиметр. Это следует из гидрологических данных.

«Уровень воды в реке Ишим в Ишиме. По состоянию на 12:00 — 1064 см. По состоянию на 14:00 — 1063 см», — следует из данных.

Таким образом, историческим максимумом в настоящий момент является 1064 см. Снижение в Ишиме зафиксировано впервые после долгого период роста, а затем — стагнации, наблюдавшейся с 08:00 22 апреля.

Как ранее писало URA.RU, следующим муниципальным образованием, в которой придет пик паводка, станет Абатский район. По состоянию на 14:00 22 апреля вода там держится на уровне 714 см, +4 см за два часа. Критическим уровнем является 960 см.

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Вода в реке Ишим на контрольной точке в Ишиме пошла на спад после достижения исторического максимума. За два часа уровень снизился на один сантиметр. Это следует из гидрологических данных. «Уровень воды в реке Ишим в Ишиме. По состоянию на 12:00 — 1064 см. По состоянию на 14:00 — 1063 см», — следует из данных. Таким образом, историческим максимумом в настоящий момент является 1064 см. Снижение в Ишиме зафиксировано впервые после долгого период роста, а затем — стагнации, наблюдавшейся с 08:00 22 апреля. Как ранее писало URA.RU, следующим муниципальным образованием, в которой придет пик паводка, станет Абатский район. По состоянию на 14:00 22 апреля вода там держится на уровне 714 см, +4 см за два часа. Критическим уровнем является 960 см.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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