В Тюменской области вода в реке Ишим пошла на спад

22 апреля 2024 в 14:23 Размер текста - 17 +

Вода в Ишиме начала убывать Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Паводковый сезон в Тюменской области в 2024 году Вода в реке Ишим на контрольной точке в Ишиме пошла на спад после достижения исторического максимума. За два часа уровень снизился на один сантиметр. Это следует из гидрологических данных. «Уровень воды в реке Ишим в Ишиме. По состоянию на 12:00 — 1064 см. По состоянию на 14:00 — 1063 см», — следует из данных. Таким образом, историческим максимумом в настоящий момент является 1064 см. Снижение в Ишиме зафиксировано впервые после долгого период роста, а затем — стагнации, наблюдавшейся с 08:00 22 апреля. Как ранее писало URA.RU, следующим муниципальным образованием, в которой придет пик паводка, станет Абатский район. По состоянию на 14:00 22 апреля вода там держится на уровне 714 см, +4 см за два часа. Критическим уровнем является 960 см. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Вода в реке Ишим на контрольной точке в Ишиме пошла на спад после достижения исторического максимума. За два часа уровень снизился на один сантиметр. Это следует из гидрологических данных. «Уровень воды в реке Ишим в Ишиме. По состоянию на 12:00 — 1064 см. По состоянию на 14:00 — 1063 см», — следует из данных. Таким образом, историческим максимумом в настоящий момент является 1064 см. Снижение в Ишиме зафиксировано впервые после долгого период роста, а затем — стагнации, наблюдавшейся с 08:00 22 апреля. Как ранее писало URA.RU, следующим муниципальным образованием, в которой придет пик паводка, станет Абатский район. По состоянию на 14:00 22 апреля вода там держится на уровне 714 см, +4 см за два часа. Критическим уровнем является 960 см.