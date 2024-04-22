В России утвердили расписание ЕГЭ с днями пересдачи

22 апреля 2024 в 14:52 Размер текста - 17 +

Утверждено новое расписание ЕГЭ, оно размещено официальном интернет-портале правовой информации Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Утверждено новое расписание ЕГЭ-2024 с учетом возможности пересдать один предмет до конца приемной кампании. Соответствующий совместный приказ Минпросвещения РФ и Рособрнадзора размещен на официальном интернет-портале правовой информации. «Проект приказа подготовлен во исполнение перечня поручений. По реализации Послания Президента Федеральному Собранию Российской Федерации 29 февраля 2024 г. и направлен на предоставление возможности выпускникам, освоившим образовательные программы среднего общего образования, пересдать единый государственный экзамен (далее — ЕГЭ) по одному из предметов по их выбору, чтобы улучшить свои результаты», — говорится в пояснительной записке приказа. 4 июля пройдут пересдачи по информатике, обществознанию, русскому языку, физике, химии, и по письменной части экзамена по иностранным языкам. По биологии, географии, математике базового и профильного уровней, истории, литературе и устной части экзамена по иностранным языкам пересдачи будут 5 июля. В связи с появлением дат-пересдач,сдвинулись даты некоторых экзаменов. Таким образом, экзамен по физике будет 4, а не 10 июня. Устная часть ЕГЭ по иностранным языкам перенесли на 7 и 8 июня, и экзамен будет проходить одновременно с информатикой. Биологию, историю, и письменную часть по иностранным языкам будут сдавать 11 июня. Даты проведения других экзаменов не изменились. 23 мая можно сдать географию, литературу и химию, 28 мая — русский язык. Математику базового и профильного уровней можно сдать 31 мая, а 4 июня — обществознание. Новое рассписание ЕГЭ сайт «Федеральный портал проектов нормативных правовых актов», regulation.gov.ru Изменения в датах сдач ЕГЭ сайт «Федеральный портал проектов нормативных правовых актов», regulation.gov.ru Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Утверждено новое расписание ЕГЭ-2024 с учетом возможности пересдать один предмет до конца приемной кампании. Соответствующий совместный приказ Минпросвещения РФ и Рособрнадзора размещен на официальном интернет-портале правовой информации. «Проект приказа подготовлен во исполнение перечня поручений. По реализации Послания Президента Федеральному Собранию Российской Федерации 29 февраля 2024 г. и направлен на предоставление возможности выпускникам, освоившим образовательные программы среднего общего образования, пересдать единый государственный экзамен (далее — ЕГЭ) по одному из предметов по их выбору, чтобы улучшить свои результаты», — говорится в пояснительной записке приказа. 4 июля пройдут пересдачи по информатике, обществознанию, русскому языку, физике, химии, и по письменной части экзамена по иностранным языкам. По биологии, географии, математике базового и профильного уровней, истории, литературе и устной части экзамена по иностранным языкам пересдачи будут 5 июля. В связи с появлением дат-пересдач,сдвинулись даты некоторых экзаменов. Таким образом, экзамен по физике будет 4, а не 10 июня. Устная часть ЕГЭ по иностранным языкам перенесли на 7 и 8 июня, и экзамен будет проходить одновременно с информатикой. Биологию, историю, и письменную часть по иностранным языкам будут сдавать 11 июня. Даты проведения других экзаменов не изменились. 23 мая можно сдать географию, литературу и химию, 28 мая — русский язык. Математику базового и профильного уровней можно сдать 31 мая, а 4 июня — обществознание.