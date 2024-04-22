Производитель металла «Норникель» нашел способ уйти от западных санкций

Российский «Норникель» планирует перенести мощности Медного завода в Китай

22 апреля 2024 в 15:54 Размер текста - 17 +

«Норникель» перенесет свои мощности в Китай с целью ухода от санкций, передает Владимир Потанин Фото: Георгий Бергал © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Российская горно-металлургическая компания «Норникель», являющаяся глобальным лидером по производству металлов, планирует перенести мощности Медного завода в Китай. Об этом рассказал президент компании Владимир Потанин. По его словам, это позволит избежать больших потерь в связи с западными санкциями. «Наши экологические проблемы, проблемы расчетов, проблемы доступа на рынок, проблемы кастомизации нашего товара под рынок потребления мы переносим туда, где они решаются наиболее эффективно, в данном случае — в Китай», — подчеркнул Владимир Потанин в разговоре с «Интерфаксом». Он подчеркнул, что решение позволит избежать проблем с поставками, вызванных западными санкциями. В частности, США и Вашингтон ввели санкции на импорт цветных металлов из России. Сейчас «Норникель» получает только до 80% доходов от досанкционного периода. В апреле США запретили импорт в свою страну алюминия и других металлов из России. Уде в 2023 году суммарный импорт ценных металлов заметно снизился и составил всего 70 миллионов долларов. А в начале текущего года поставки алюминия составили всего 0,1 миллиона долларов. При этом в Кремле подчеркнули, что правительство обсуждает вопрос поддержки сферы металлургии в стране. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Российская горно-металлургическая компания «Норникель», являющаяся глобальным лидером по производству металлов, планирует перенести мощности Медного завода в Китай. Об этом рассказал президент компании Владимир Потанин. По его словам, это позволит избежать больших потерь в связи с западными санкциями. «Наши экологические проблемы, проблемы расчетов, проблемы доступа на рынок, проблемы кастомизации нашего товара под рынок потребления мы переносим туда, где они решаются наиболее эффективно, в данном случае — в Китай», — подчеркнул Владимир Потанин в разговоре с «Интерфаксом». Он подчеркнул, что решение позволит избежать проблем с поставками, вызванных западными санкциями. В частности, США и Вашингтон ввели санкции на импорт цветных металлов из России. Сейчас «Норникель» получает только до 80% доходов от досанкционного периода. В апреле США запретили импорт в свою страну алюминия и других металлов из России. Уде в 2023 году суммарный импорт ценных металлов заметно снизился и составил всего 70 миллионов долларов. А в начале текущего года поставки алюминия составили всего 0,1 миллиона долларов. При этом в Кремле подчеркнули, что правительство обсуждает вопрос поддержки сферы металлургии в стране.