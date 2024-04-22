На заводе уже трудоустроены 78 осужденных Фото: пресс-служба ГУФСИН по Свердловской области

В тагильской исправительной колонии № 12 «Уралвагонзавод» (Нижний Тагил, входит в концерн УВЗ госкорпорации Ростех) запустил новый цех по изготовлению рамы полувагона. Об этом URA.RU рассказал начальник пресс-службы ГУФСИН по Свердловской области Александр Левченко.

«Чтобы данный цех заработал было проведено немало работ: спроектирована и осуществлена перепланировка производственного помещения, установлено и настроено оборудование, разработана новая техническая документация», — сказал Левченко. На заводе уже работают 78 осужденных.

В Невьянске могут открыть исправительный центр, обитатели которого будут работать на местном предприятии «Техномаш». Завод входит в крупную китайскую корпорацию Hilong Group. Руководители обеих сторон уже провели переговоры.

Фото: пресс-служба ГУФСИН по Свердловской области