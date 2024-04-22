В свердловской колонии открыли филиал главного танкового завода. Фото

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На заводе уже трудоустроены 78 осужденных
На заводе уже трудоустроены 78 осужденных Фото:

В тагильской исправительной колонии № 12 «Уралвагонзавод» (Нижний Тагил, входит в концерн УВЗ госкорпорации Ростех) запустил новый цех по изготовлению рамы полувагона. Об этом URA.RU рассказал начальник пресс-службы ГУФСИН по Свердловской области Александр Левченко.

«Чтобы данный цех заработал было проведено немало работ: спроектирована и осуществлена перепланировка производственного помещения, установлено и настроено оборудование, разработана новая техническая документация», — сказал Левченко. На заводе уже работают 78 осужденных.

В Невьянске могут открыть исправительный центр, обитатели которого будут работать на местном предприятии «Техномаш». Завод входит в крупную китайскую корпорацию Hilong Group. Руководители обеих сторон уже провели переговоры.

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В тагильской исправительной колонии № 12 «Уралвагонзавод» (Нижний Тагил, входит в концерн УВЗ госкорпорации Ростех) запустил новый цех по изготовлению рамы полувагона. Об этом URA.RU рассказал начальник пресс-службы ГУФСИН по Свердловской области Александр Левченко. «Чтобы данный цех заработал было проведено немало работ: спроектирована и осуществлена перепланировка производственного помещения, установлено и настроено оборудование, разработана новая техническая документация», — сказал Левченко. На заводе уже работают 78 осужденных. В Невьянске могут открыть исправительный центр, обитатели которого будут работать на местном предприятии «Техномаш». Завод входит в крупную китайскую корпорацию Hilong Group. Руководители обеих сторон уже провели переговоры.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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