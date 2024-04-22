Спад уровня в курганской реке Тобол вновь остановился

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Осень. Курган, река тобол, осень
Уровень реки Тобол второй час держится на одной отметке Фото:
новость из сюжета
Паводок-2024 в Курганской области

Уровень воды в Тоболе в Кургане составил 984 сантиметров. Показатель остается на том же уровне, что и два часа назад. Соответствующая информация появилась на сайте с интерактивной картой «Паводок 2024».

«По данным на 16:00, уровень воды в Тоболе составляет 984 сантиметров. Это тот же число, что и в 14:00», — указано на сайте.

В Кургане прогнозируется масштабное наводнение, которое может стать рекордным за последние 30 лет и достичь 11 метров. С 14 апреля уровень воды в реке Тобол начал стремительный рост. В последние дни показатель начали падать. Уровень в Тоболе уже опустился ниже десяти метров. Это и другая важная информация — в онлайн-трансляции URA.RU.

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Уровень воды в Тоболе в Кургане составил 984 сантиметров. Показатель остается на том же уровне, что и два часа назад. Соответствующая информация появилась на сайте с интерактивной картой «Паводок 2024». «По данным на 16:00, уровень воды в Тоболе составляет 984 сантиметров. Это тот же число, что и в 14:00», — указано на сайте. В Кургане прогнозируется масштабное наводнение, которое может стать рекордным за последние 30 лет и достичь 11 метров. С 14 апреля уровень воды в реке Тобол начал стремительный рост. В последние дни показатель начали падать. Уровень в Тоболе уже опустился ниже десяти метров. Это и другая важная информация — в онлайн-трансляции URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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