Спад уровня в курганской реке Тобол вновь остановился

22 апреля 2024 в 16:08 Размер текста - 17 +

Уровень реки Тобол второй час держится на одной отметке Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области Уровень воды в Тоболе в Кургане составил 984 сантиметров. Показатель остается на том же уровне, что и два часа назад. Соответствующая информация появилась на сайте с интерактивной картой «Паводок 2024». «По данным на 16:00, уровень воды в Тоболе составляет 984 сантиметров. Это тот же число, что и в 14:00», — указано на сайте. В Кургане прогнозируется масштабное наводнение, которое может стать рекордным за последние 30 лет и достичь 11 метров. С 14 апреля уровень воды в реке Тобол начал стремительный рост. В последние дни показатель начали падать. Уровень в Тоболе уже опустился ниже десяти метров. Это и другая важная информация — в онлайн-трансляции URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Уровень воды в Тоболе в Кургане составил 984 сантиметров. Показатель остается на том же уровне, что и два часа назад. Соответствующая информация появилась на сайте с интерактивной картой «Паводок 2024». «По данным на 16:00, уровень воды в Тоболе составляет 984 сантиметров. Это тот же число, что и в 14:00», — указано на сайте. В Кургане прогнозируется масштабное наводнение, которое может стать рекордным за последние 30 лет и достичь 11 метров. С 14 апреля уровень воды в реке Тобол начал стремительный рост. В последние дни показатель начали падать. Уровень в Тоболе уже опустился ниже десяти метров. Это и другая важная информация — в онлайн-трансляции URA.RU.