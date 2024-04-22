Курганцу грозит три года колонии за осквернение обелиска Победы

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
День пограничника. Курган, вов, обелиск победы, памятник победы, мемориальный центр
Курганца арестовали за осквернение обелиска Победы Фото:

В Кургане возбуждено уголовное дело по факту осквернения символа воинской памяти. Нарушитель задержан, ему грозит до трех лет колонии. Обвиняемый в осквернении обелиска Победы житель Кургана помещен в СИЗО, сообщает сайт следственного управления региона.

«Следственным отделом по городу Кургану регионального следственного управления СК России в отношении местного жителя, 1973 года рождения, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 354.1 УК РФ (осквернение символов воинской славы России, оскорбление памяти защитников Отечества, совершенные публично)», — информирует СУ СК. Следователи подали ходатайство в суд о помещении обвиняемого под стражу, которое был удовлетворено. Арестованному грозит до трех лет лишения свободы.

Полиция задержала 51-летнего курганца после сообщения о нарушениях порядка около обелиска Победы, посвященном погибшим в годы Великой Отечественной войны. Нарушителя вычислили по камерам. Его задержали и сейчас проверяют на причастность к другим подобным преступлениям, сообщили в следственном управлении.

Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане вынесли приговор иностранцу, подкурившему от Вечного огня. Его признали виновным в осквернении символов памяти погибших воинов и приговорили к штрафу в размере два млн рублей.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Кургана и области? Подписывайтесь на telegram-канал "Курганистан"!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Кургане возбуждено уголовное дело по факту осквернения символа воинской памяти. Нарушитель задержан, ему грозит до трех лет колонии. Обвиняемый в осквернении обелиска Победы житель Кургана помещен в СИЗО, сообщает сайт следственного управления региона. «Следственным отделом по городу Кургану регионального следственного управления СК России в отношении местного жителя, 1973 года рождения, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 354.1 УК РФ (осквернение символов воинской славы России, оскорбление памяти защитников Отечества, совершенные публично)», — информирует СУ СК. Следователи подали ходатайство в суд о помещении обвиняемого под стражу, которое был удовлетворено. Арестованному грозит до трех лет лишения свободы. Полиция задержала 51-летнего курганца после сообщения о нарушениях порядка около обелиска Победы, посвященном погибшим в годы Великой Отечественной войны. Нарушителя вычислили по камерам. Его задержали и сейчас проверяют на причастность к другим подобным преступлениям, сообщили в следственном управлении. Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане вынесли приговор иностранцу, подкурившему от Вечного огня. Его признали виновным в осквернении символов памяти погибших воинов и приговорили к штрафу в размере два млн рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...