Гастарбайтеры переехали на тракторе Героя России: что известно о вопиющей ситуации

Следователи Подмосковья разберутся с мигрантами, переехавшими Героя России

22 апреля 2024 в 16:20 Размер текста - 17 +

СК по Московской области взялся за дело об избиении мигрантами Героя России Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Подмосковье в деревне Вырубово Ленинского района гастарбайтеры на тракторе переехали, а затем избили Героя России Евгения Черняева. Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю подмосковного главка Следкома Александру Старикову разобраться в ситуации. URA.RU рассказывает, что известно о произошедшем. Агрессия мигрантов против местных жителей В деревне Вырубово Ленинского района Московской области местные жители столкнулись с угрозой со стороны мигрантов, которые переселились в населенный пункт и обосновались в хостеле. Ситуация обострилась до степени физической агрессии. Так, Герой России Евгений Черняев начал конфликтовать с приезжими и был сбит трактором в отместку. Борьба пострадавшего с нарушениями мигрантов Черняев активно противостоял нарушениям со стороны мигрантов, фиксируя их и обращаясь в различные инстанции, но безрезультатно. В апреле 2023 года он подвергся нападению: мужчину сбили на тракторе, а затем избили. Причиной стал его протест против нарушений правил дорожного движения и тишины в деревне. Игнорирование заявления о нападении После нападения Черняев обратился в полицию, но его заявление не было должным образом рассмотрено. Он утверждает, что не был приглашен на дознание и получил отказ от Главного управления МВД по Ленинскому городскому округу в возбуждении уголовного дела. Разрушение спокойствия и собственности в Вырубово Жители Вырубово рассказывают о процветании деревни до прихода мигрантов. Теперь же они сталкиваются с навязчивым запахом горелой резины и шумом от строительной техники. Эти машины мигрантов приводят к подземным толчкам, разрушающим дома местных жителей. Вмешательство Следственного комитета РФ В свою очередь, Бастрыкин поручил руководителю подмосковного главка Следственного комитета Старикову разобраться в инциденте. Пока виновные не привлечены к уголовной ответственности. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Подмосковье в деревне Вырубово Ленинского района гастарбайтеры на тракторе переехали, а затем избили Героя России Евгения Черняева. Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю подмосковного главка Следкома Александру Старикову разобраться в ситуации. URA.RU рассказывает, что известно о произошедшем. В деревне Вырубово Ленинского района Московской области местные жители столкнулись с угрозой со стороны мигрантов, которые переселились в населенный пункт и обосновались в хостеле. Ситуация обострилась до степени физической агрессии. Так, Герой России Евгений Черняев начал конфликтовать с приезжими и был сбит трактором в отместку. Черняев активно противостоял нарушениям со стороны мигрантов, фиксируя их и обращаясь в различные инстанции, но безрезультатно. В апреле 2023 года он подвергся нападению: мужчину сбили на тракторе, а затем избили. Причиной стал его протест против нарушений правил дорожного движения и тишины в деревне. После нападения Черняев обратился в полицию, но его заявление не было должным образом рассмотрено. Он утверждает, что не был приглашен на дознание и получил отказ от Главного управления МВД по Ленинскому городскому округу в возбуждении уголовного дела. Жители Вырубово рассказывают о процветании деревни до прихода мигрантов. Теперь же они сталкиваются с навязчивым запахом горелой резины и шумом от строительной техники. Эти машины мигрантов приводят к подземным толчкам, разрушающим дома местных жителей. В свою очередь, Бастрыкин поручил руководителю подмосковного главка Следственного комитета Старикову разобраться в инциденте. Пока виновные не привлечены к уголовной ответственности.