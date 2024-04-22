Гастарбайтеры переехали на тракторе Героя России: что известно о вопиющей ситуации

Следователи Подмосковья разберутся с мигрантами, переехавшими Героя России
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Виды Москвы, следственный комитет россии, служебная машина
СК по Московской области взялся за дело об избиении мигрантами Героя России Фото:

В Подмосковье в деревне Вырубово Ленинского района гастарбайтеры на тракторе переехали, а затем избили Героя России Евгения Черняева. Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю подмосковного главка Следкома Александру Старикову разобраться в ситуации. URA.RU рассказывает, что известно о произошедшем.

Агрессия мигрантов против местных жителей

В деревне Вырубово Ленинского района Московской области местные жители столкнулись с угрозой со стороны мигрантов, которые переселились в населенный пункт и обосновались в хостеле. Ситуация обострилась до степени физической агрессии. Так, Герой России Евгений Черняев начал конфликтовать с приезжими и был сбит трактором в отместку.

Борьба пострадавшего с нарушениями мигрантов

Черняев активно противостоял нарушениям со стороны мигрантов, фиксируя их и обращаясь в различные инстанции, но безрезультатно. В апреле 2023 года он подвергся нападению: мужчину сбили на тракторе, а затем избили. Причиной стал его протест против нарушений правил дорожного движения и тишины в деревне.

Игнорирование заявления о нападении

После нападения Черняев обратился в полицию, но его заявление не было должным образом рассмотрено. Он утверждает, что не был приглашен на дознание и получил отказ от Главного управления МВД по Ленинскому городскому округу в возбуждении уголовного дела.

Разрушение спокойствия и собственности в Вырубово

Жители Вырубово рассказывают о процветании деревни до прихода мигрантов. Теперь же они сталкиваются с навязчивым запахом горелой резины и шумом от строительной техники. Эти машины мигрантов приводят к подземным толчкам, разрушающим дома местных жителей.

Вмешательство Следственного комитета РФ

В свою очередь, Бастрыкин поручил руководителю подмосковного главка Следственного комитета Старикову разобраться в инциденте. Пока виновные не привлечены к уголовной ответственности.

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В Подмосковье в деревне Вырубово Ленинского района гастарбайтеры на тракторе переехали, а затем избили Героя России Евгения Черняева. Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю подмосковного главка Следкома Александру Старикову разобраться в ситуации. URA.RU рассказывает, что известно о произошедшем. В деревне Вырубово Ленинского района Московской области местные жители столкнулись с угрозой со стороны мигрантов, которые переселились в населенный пункт и обосновались в хостеле. Ситуация обострилась до степени физической агрессии. Так, Герой России Евгений Черняев начал конфликтовать с приезжими и был сбит трактором в отместку. Черняев активно противостоял нарушениям со стороны мигрантов, фиксируя их и обращаясь в различные инстанции, но безрезультатно. В апреле 2023 года он подвергся нападению: мужчину сбили на тракторе, а затем избили. Причиной стал его протест против нарушений правил дорожного движения и тишины в деревне. После нападения Черняев обратился в полицию, но его заявление не было должным образом рассмотрено. Он утверждает, что не был приглашен на дознание и получил отказ от Главного управления МВД по Ленинскому городскому округу в возбуждении уголовного дела. Жители Вырубово рассказывают о процветании деревни до прихода мигрантов. Теперь же они сталкиваются с навязчивым запахом горелой резины и шумом от строительной техники. Эти машины мигрантов приводят к подземным толчкам, разрушающим дома местных жителей. В свою очередь, Бастрыкин поручил руководителю подмосковного главка Следственного комитета Старикову разобраться в инциденте. Пока виновные не привлечены к уголовной ответственности.
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