Сын генерала собирается стать депутатом гордумы Челябинска

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Силовики, Челябинская область, скалунов владимир
О генерале Владимире Скалунове вспомнили перед выборами в челябинскую горудму Фото:
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Выборы в гордуму Челябинска — 2024

«Единая Россия» рассматривает четырех кандидатов для участия в выборах гордумы Челябинска по четырем одномандатным округам в Тракторозаводском районе. Об этом сообщил 22 апреля источник URA.RU в партийных кругах. Среди возможных претендентов называют Юрия Скалунова, сына экс-начальника областного полицейского главка Владимира Скалунова.

«Пока звучат четыре фамилии. Среди них действующие депутаты Тракторозаводского райсовета: Виген Мхитарян, Кирилл Ветхов и Роман Муратчин. Кроме того, как говорят, известный бизнесмен Александр Карелин лоббирует включение в список Юрия Скалунова. Это бизнес-партнер Карелина-младшего и сын его сына Евгения и сын экс-начальника ГУ МВД по региону, генерала в отставке Скалунова», — сообщил инсайдер. В региональном отделении ЕР от комментариев воздержались.

Отказ от двухуровневой системы власти, действовавшей в Челябинске с 2014 года, был согласован на публичных слушаниях 12 июля. В результате в 2024 году семь районных советов на 170 депутатов ликвидируют, в гордуму вновь начнут избирать прямым голосованием, а внутригородские районы утратят статус самостоятельных муниципалитетов. Сами выборы в гордуму назначены на 8 сентября. После отмены реформы МСУ в ней будет 37 депутатов, из которых 25 изберут по одномандатным округам.

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«Единая Россия» рассматривает четырех кандидатов для участия в выборах гордумы Челябинска по четырем одномандатным округам в Тракторозаводском районе. Об этом сообщил 22 апреля источник URA.RU в партийных кругах. Среди возможных претендентов называют Юрия Скалунова, сына экс-начальника областного полицейского главка Владимира Скалунова. «Пока звучат четыре фамилии. Среди них действующие депутаты Тракторозаводского райсовета: Виген Мхитарян, Кирилл Ветхов и Роман Муратчин. Кроме того, как говорят, известный бизнесмен Александр Карелин лоббирует включение в список Юрия Скалунова. Это бизнес-партнер Карелина-младшего и сын его сына Евгения и сын экс-начальника ГУ МВД по региону, генерала в отставке Скалунова», — сообщил инсайдер. В региональном отделении ЕР от комментариев воздержались. Отказ от двухуровневой системы власти, действовавшей в Челябинске с 2014 года, был согласован на публичных слушаниях 12 июля. В результате в 2024 году семь районных советов на 170 депутатов ликвидируют, в гордуму вновь начнут избирать прямым голосованием, а внутригородские районы утратят статус самостоятельных муниципалитетов. Сами выборы в гордуму назначены на 8 сентября. После отмены реформы МСУ в ней будет 37 депутатов, из которых 25 изберут по одномандатным округам.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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