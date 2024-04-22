Сын генерала собирается стать депутатом гордумы Челябинска

«Единая Россия» рассматривает четырех кандидатов для участия в выборах гордумы Челябинска по четырем одномандатным округам в Тракторозаводском районе. Об этом сообщил 22 апреля источник URA.RU в партийных кругах. Среди возможных претендентов называют Юрия Скалунова, сына экс-начальника областного полицейского главка Владимира Скалунова.
«Пока звучат четыре фамилии. Среди них действующие депутаты Тракторозаводского райсовета: Виген Мхитарян, Кирилл Ветхов и Роман Муратчин. Кроме того, как говорят, известный бизнесмен Александр Карелин лоббирует включение в список Юрия Скалунова. Это бизнес-партнер Карелина-младшего и сын его сына Евгения и сын экс-начальника ГУ МВД по региону, генерала в отставке Скалунова», — сообщил инсайдер. В региональном отделении ЕР от комментариев воздержались.
Отказ от двухуровневой системы власти, действовавшей в Челябинске с 2014 года, был согласован на публичных слушаниях 12 июля. В результате в 2024 году семь районных советов на 170 депутатов ликвидируют, в гордуму вновь начнут избирать прямым голосованием, а внутригородские районы утратят статус самостоятельных муниципалитетов. Сами выборы в гордуму назначены на 8 сентября. После отмены реформы МСУ в ней будет 37 депутатов, из которых 25 изберут по одномандатным округам.
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