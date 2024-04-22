Уровень воды в Тоболе стремительно вырос

Уровень воды в реке Тобол в районе села Коркино вырос за последние восемь часов на 60 сантиметров. Об этом в telegram-канале сообщает со ссылкой на филиал Обь-Иртышского УГМС инфоцентр регионального правительсвта.
«Еще на 60 сантиметров вырос уровень воды в Тоболе возле села Коркино. За последние восемь часов уровень воды достиг отметки 630 сантиметров», — говорится в сообщении.
Отмечается, что уровень воды растет и в Упорово — там она поднялась до уровня 512 сантиметров. Рост фиксируется и возле села Абатское — 720 сантиметров при максимальной точке 960 сантиметров. Ранее агентство рассказало, что вода в реке Ишим в районе Ишима пошла на спад.
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Уровень воды в реке Тобол в районе села Коркино вырос за последние восемь часов на 60 сантиметров. Об этом в telegram-канале сообщает со ссылкой на филиал Обь-Иртышского УГМС инфоцентр регионального правительсвта. «Еще на 60 сантиметров вырос уровень воды в Тоболе возле села Коркино. За последние восемь часов уровень воды достиг отметки 630 сантиметров», — говорится в сообщении. Отмечается, что уровень воды растет и в Упорово — там она поднялась до уровня 512 сантиметров. Рост фиксируется и возле села Абатское — 720 сантиметров при максимальной точке 960 сантиметров. Ранее агентство рассказало, что вода в реке Ишим в районе Ишима пошла на спад.