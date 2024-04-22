Уровень воды в Тоболе стремительно вырос

В Тюменской области уровень воды в Тоболе вырос за 8 часов на 60 сантиметров
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Уровень воды в Тоболе достиг уровня в 630 сантиметров Фото:
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Уровень воды в реке Тобол в районе села Коркино вырос за последние восемь часов на 60 сантиметров. Об этом в telegram-канале сообщает со ссылкой на филиал Обь-Иртышского УГМС инфоцентр регионального правительсвта.

«Еще на 60 сантиметров вырос уровень воды в Тоболе возле села Коркино. За последние восемь часов уровень воды достиг отметки 630 сантиметров», — говорится в сообщении.

Отмечается, что уровень воды растет и в Упорово — там она поднялась до уровня 512 сантиметров. Рост фиксируется и возле села Абатское — 720 сантиметров при максимальной точке 960 сантиметров. Ранее агентство рассказало, что вода в реке Ишим в районе Ишима пошла на спад.

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Уровень воды в реке Тобол в районе села Коркино вырос за последние восемь часов на 60 сантиметров. Об этом в telegram-канале сообщает со ссылкой на филиал Обь-Иртышского УГМС инфоцентр регионального правительсвта. «Еще на 60 сантиметров вырос уровень воды в Тоболе возле села Коркино. За последние восемь часов уровень воды достиг отметки 630 сантиметров», — говорится в сообщении. Отмечается, что уровень воды растет и в Упорово — там она поднялась до уровня 512 сантиметров. Рост фиксируется и возле села Абатское — 720 сантиметров при максимальной точке 960 сантиметров. Ранее агентство рассказало, что вода в реке Ишим в районе Ишима пошла на спад.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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