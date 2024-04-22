Ученые объяснили, почему хочется сладкого

Ученые Калифорнийского университета: одиночество приводит к желанию есть сладкое
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Одиночество заставляет участки мозга, отвечающих за желание употреблять сладкое, активизироваться, уточнили ученые Фото:

Одиночество вызывает желание у человека есть сладкую пищу. К таким выводам пришли ученые из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе. Согласно их исследованиям, одиночество вызывает ряд активностей в определенных участках мозга, которые отвечают за желание потреблять сладкое.

«Результаты показали, что у тех, кто переживал одиночество или изоляцию, была наибольшая активность в определенных областях мозга, которые играют ключевую роль в реакции на сладкую пищу», — передает «Ридус», ссылаясь на заявления исследователей. Также одиночество приводит к снижению самоконтроля у человека, отмечают ученые.

Ранее ученые пришли к выводу, что употребление сахара может привести к проблемам с кишечником. Кроме того любовь к сладкому может привести ожирению и в следствии — к онкологии.

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Одиночество вызывает желание у человека есть сладкую пищу. К таким выводам пришли ученые из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе. Согласно их исследованиям, одиночество вызывает ряд активностей в определенных участках мозга, которые отвечают за желание потреблять сладкое. «Результаты показали, что у тех, кто переживал одиночество или изоляцию, была наибольшая активность в определенных областях мозга, которые играют ключевую роль в реакции на сладкую пищу», — передает «Ридус», ссылаясь на заявления исследователей. Также одиночество приводит к снижению самоконтроля у человека, отмечают ученые. Ранее ученые пришли к выводу, что употребление сахара может привести к проблемам с кишечником. Кроме того любовь к сладкому может привести ожирению и в следствии — к онкологии.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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