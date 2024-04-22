Ученые объяснили, почему хочется сладкого

Одиночество вызывает желание у человека есть сладкую пищу. К таким выводам пришли ученые из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе. Согласно их исследованиям, одиночество вызывает ряд активностей в определенных участках мозга, которые отвечают за желание потреблять сладкое.
«Результаты показали, что у тех, кто переживал одиночество или изоляцию, была наибольшая активность в определенных областях мозга, которые играют ключевую роль в реакции на сладкую пищу», — передает «Ридус», ссылаясь на заявления исследователей. Также одиночество приводит к снижению самоконтроля у человека, отмечают ученые.
Ранее ученые пришли к выводу, что употребление сахара может привести к проблемам с кишечником. Кроме того любовь к сладкому может привести ожирению и в следствии — к онкологии.
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