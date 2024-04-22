Путин заявил о хороших отношениях России и Азербайджана

Президент РФ Владимир Путин на встрече с главой Азербайджана Ильхамом Алиевым отмети высокий уровень отношений между двумя государствами. Также азербайджанский президент заявил, что его встреча с Путиным даст новый толчок в развитии этих отношений.
«Отношения РФ и Азербайджана находятся на высоком уровне и развиваются», — передает ТАСС на своей трансляции слова Путина. В свою очередь, Алиев заявил, что доволен развитием связей между Москвой и Баку. Он уверен, что его встреча с главой РФ даст новый толчок в развитии отношений между двумя странами.
Ранее пресс-служба главы республики Азербайджан сообщила, что Алиев прибыл в Москву с рабочим визитом к Владимиру Путину. В ходе встречи будут обсуждаться основные вопросы развития двусторонних отношений. Также лидеры государств обменяются мнениями по вопросам актуальных региональных проблем, передает «Национальная служба новостей».
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