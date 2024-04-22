Путин заявил о хороших отношениях России и Азербайджана

22 апреля 2024 в 17:52 Размер текста - 17 +

Путин отметил хорошее развитие отношений между Москвой и Баку Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент РФ Владимир Путин на встрече с главой Азербайджана Ильхамом Алиевым отмети высокий уровень отношений между двумя государствами. Также азербайджанский президент заявил, что его встреча с Путиным даст новый толчок в развитии этих отношений. «Отношения РФ и Азербайджана находятся на высоком уровне и развиваются», — передает ТАСС на своей трансляции слова Путина. В свою очередь, Алиев заявил, что доволен развитием связей между Москвой и Баку. Он уверен, что его встреча с главой РФ даст новый толчок в развитии отношений между двумя странами. Ранее пресс-служба главы республики Азербайджан сообщила, что Алиев прибыл в Москву с рабочим визитом к Владимиру Путину. В ходе встречи будут обсуждаться основные вопросы развития двусторонних отношений. Также лидеры государств обменяются мнениями по вопросам актуальных региональных проблем, передает «Национальная служба новостей». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент РФ Владимир Путин на встрече с главой Азербайджана Ильхамом Алиевым отмети высокий уровень отношений между двумя государствами. Также азербайджанский президент заявил, что его встреча с Путиным даст новый толчок в развитии этих отношений. «Отношения РФ и Азербайджана находятся на высоком уровне и развиваются», — передает ТАСС на своей трансляции слова Путина. В свою очередь, Алиев заявил, что доволен развитием связей между Москвой и Баку. Он уверен, что его встреча с главой РФ даст новый толчок в развитии отношений между двумя странами. Ранее пресс-служба главы республики Азербайджан сообщила, что Алиев прибыл в Москву с рабочим визитом к Владимиру Путину. В ходе встречи будут обсуждаться основные вопросы развития двусторонних отношений. Также лидеры государств обменяются мнениями по вопросам актуальных региональных проблем, передает «Национальная служба новостей».