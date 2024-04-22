Алиев назвал Россию гарантией безопасности на Кавказе

Ильхам Алиев подчеркнул, что Россия способна гарантировать безопасность на Кавказе
Россия является основным гарантом соблюдения безопасности на Кавказе. Об этом рассказал президент Азербайджана Ильхам Алиев.
«Россия является основополагающей страной в плане региональной безопасности на Кавказе», — подчеркнул Ильхам Алиев. Его слова передает ТАСС. Также он подчеркнул, что РФ является гарантом безопасности и в более широкой географии.
В апреле МИД Южной Осетии выказывал обеспокоенность из-за роста активности НАТО в Грузии. Об этом же говорили и представители Абхазии, отмечая неспокойную обстановку на Кавказе.
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