Алиев назвал Россию гарантией безопасности на Кавказе

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Совместное фотографирование глав независимых государств СНГ. Бишкек, Республика Киргизия, алиев ильхам
Ильхам Алиев подчеркнул, что Россия способна гарантировать безопасность на Кавказе Фото:

Россия является основным гарантом соблюдения безопасности на Кавказе. Об этом рассказал президент Азербайджана Ильхам Алиев.

«Россия является основополагающей страной в плане региональной безопасности на Кавказе», — подчеркнул Ильхам Алиев. Его слова передает ТАСС. Также он подчеркнул, что РФ является гарантом безопасности и в более широкой географии.

В апреле МИД Южной Осетии выказывал обеспокоенность из-за роста активности НАТО в Грузии. Об этом же говорили и представители Абхазии, отмечая неспокойную обстановку на Кавказе.

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Россия является основным гарантом соблюдения безопасности на Кавказе. Об этом рассказал президент Азербайджана Ильхам Алиев. «Россия является основополагающей страной в плане региональной безопасности на Кавказе», — подчеркнул Ильхам Алиев. Его слова передает ТАСС. Также он подчеркнул, что РФ является гарантом безопасности и в более широкой географии. В апреле МИД Южной Осетии выказывал обеспокоенность из-за роста активности НАТО в Грузии. Об этом же говорили и представители Абхазии, отмечая неспокойную обстановку на Кавказе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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