В мире Алиев назвал Россию гарантией безопасности на Кавказе 22 апреля 2024 в 17:50 Размер текста - 17 + Ильхам Алиев подчеркнул, что Россия способна гарантировать безопасность на Кавказе Фото: Владимир Андреев © URA.RU Россия является основным гарантом соблюдения безопасности на Кавказе. Об этом рассказал президент Азербайджана Ильхам Алиев. «Россия является основополагающей страной в плане региональной безопасности на Кавказе», — подчеркнул Ильхам Алиев. Его слова передает ТАСС. Также он подчеркнул, что РФ является гарантом безопасности и в более широкой географии. В апреле МИД Южной Осетии выказывал обеспокоенность из-за роста активности НАТО в Грузии. Об этом же говорили и представители Абхазии, отмечая неспокойную обстановку на Кавказе. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Россия является основным гарантом соблюдения безопасности на Кавказе. Об этом рассказал президент Азербайджана Ильхам Алиев. «Россия является основополагающей страной в плане региональной безопасности на Кавказе», — подчеркнул Ильхам Алиев. Его слова передает ТАСС. Также он подчеркнул, что РФ является гарантом безопасности и в более широкой географии. В апреле МИД Южной Осетии выказывал обеспокоенность из-за роста активности НАТО в Грузии. Об этом же говорили и представители Абхазии, отмечая неспокойную обстановку на Кавказе. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям