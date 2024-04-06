В мире На Кавказе обеспокоились из-за присутствия НАТО в Грузии МИД Южной Осетии обеспокоен из-за роста активности НАТО в Грузии 06 апреля 2024 в 15:17 Размер текста - 17 + В МИД Южной Осетии сообщили, что страны боятся начало мероприятий по интеграции Грузии в НАТО Фото: Министерство обороны Великобритании На 60-й раунде Международных дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье была выражена обеспокоенность увеличением активности НАТО на территории Грузии. Об этом сообщили в МИД Южной Осетии. «Представители Южной Осетии, Абхазии и России выразили обеспокоенность в связи с растущим присутствием НАТО на территории Грузии», — сообщило ведомство на официальном сайте. Участники также обсудили наращивание военно-тренировочных учений и начало мероприятий по интеграции Грузии в альянс. Ранее председатель правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Ираклий Кобахидзе сообщил, что к 2030 году Грузия будет готова стать членом Евросоюза. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз готов принять в свои ряды Грузию, но ей для этого необходимо провести ряд реформ. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! На 60-й раунде Международных дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье была выражена обеспокоенность увеличением активности НАТО на территории Грузии. Об этом сообщили в МИД Южной Осетии. «Представители Южной Осетии, Абхазии и России выразили обеспокоенность в связи с растущим присутствием НАТО на территории Грузии», — сообщило ведомство на официальном сайте. Участники также обсудили наращивание военно-тренировочных учений и начало мероприятий по интеграции Грузии в альянс. Ранее председатель правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Ираклий Кобахидзе сообщил, что к 2030 году Грузия будет готова стать членом Евросоюза. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз готов принять в свои ряды Грузию, но ей для этого необходимо провести ряд реформ. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям