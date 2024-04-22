Уровень воды в Тоболе держится на одной отметке четыре часа

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Район затопления возле пляжа Бабьи пески. Курган, половодье, тобол, паводок, наводнение, потоп, вид сверху, курган, разлив
Уровень воды в Тоболе продолжает держаться на прежнем уровне Фото:
новость из сюжета
Паводок-2024 в Курганской области

В Кургане уровень воды в Тоболе достиг 984 сантиметра. Показатель не менялся почти четыре часа. Об этом сообщается на сайте интерактивной карты «Паводок 2024».

«Уровень воды в реке Тобол, по данным на 18:00, достиг 984 сантиметра. Показатель оставался на прежнем уровне с 14:00 часов», — указано на сайте.

В Кургане прогнозируется масштабное наводнение, которое рискует стать рекордным за последние 30 лет и достичь 11 метров. С 14 апреля уровень воды в реке Тобол начал стремительный рост. По последний данным, показатель опустился ниже десяти метров. Всю информацию касательно уровня воды в Тоболе URA.RU сообщает в онлайн-трансляции.

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В Кургане уровень воды в Тоболе достиг 984 сантиметра. Показатель не менялся почти четыре часа. Об этом сообщается на сайте интерактивной карты «Паводок 2024». «Уровень воды в реке Тобол, по данным на 18:00, достиг 984 сантиметра. Показатель оставался на прежнем уровне с 14:00 часов», — указано на сайте. В Кургане прогнозируется масштабное наводнение, которое рискует стать рекордным за последние 30 лет и достичь 11 метров. С 14 апреля уровень воды в реке Тобол начал стремительный рост. По последний данным, показатель опустился ниже десяти метров. Всю информацию касательно уровня воды в Тоболе URA.RU сообщает в онлайн-трансляции.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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