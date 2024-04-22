Уровень воды в Тоболе держится на одной отметке четыре часа

В Кургане уровень воды в Тоболе достиг 984 сантиметра. Показатель не менялся почти четыре часа. Об этом сообщается на сайте интерактивной карты «Паводок 2024».
«Уровень воды в реке Тобол, по данным на 18:00, достиг 984 сантиметра. Показатель оставался на прежнем уровне с 14:00 часов», — указано на сайте.
В Кургане прогнозируется масштабное наводнение, которое рискует стать рекордным за последние 30 лет и достичь 11 метров. С 14 апреля уровень воды в реке Тобол начал стремительный рост. По последний данным, показатель опустился ниже десяти метров. Всю информацию касательно уровня воды в Тоболе URA.RU сообщает в онлайн-трансляции.
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В Кургане уровень воды в Тоболе достиг 984 сантиметра. Показатель не менялся почти четыре часа. Об этом сообщается на сайте интерактивной карты «Паводок 2024». «Уровень воды в реке Тобол, по данным на 18:00, достиг 984 сантиметра. Показатель оставался на прежнем уровне с 14:00 часов», — указано на сайте. В Кургане прогнозируется масштабное наводнение, которое рискует стать рекордным за последние 30 лет и достичь 11 метров. С 14 апреля уровень воды в реке Тобол начал стремительный рост. По последний данным, показатель опустился ниже десяти метров. Всю информацию касательно уровня воды в Тоболе URA.RU сообщает в онлайн-трансляции.