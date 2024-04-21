Артюхов рассказал школьникам РФ о востребованных на Ямале профессиях

В ЯНАО требуются инженеры-строители, специалисты ТЭК и геологи

Дмитрий Артюхов выступил с лекцией перед российской молодежью Фото: Пресс-служба губернатора ЯНАО

В ЯНАО востребованы в настоящее время и останутся актуальными специалисты топливно-энергетического комплекса, инженеры, строители, геологи. Об этом рассказал финалистам конкурса «Большая перемена» губернатор округа Дмитрий Артюхов, сообщает пресс-служба окружного правительства.

«На Ямале у молодежи масса возможностей себя показать. Главное, чтобы было желание действовать, брать на себя ответственность. Ждем у нас специалистов нефтегазовой сферы, геологии, строительства, инженеров. Одно из перспективных направлений — разработка шельфовых месторождений. Вашему поколению предстоит создать решения в этой отрасли», — приводит слова Дмитрия Артюхова пресс-служба правительства ЯНАО на официальном сайте.

Губернатор добавил, что на Ямале огромный потенциал. Даже давно разрабатываемые месторождения до конца себя не исчерпали, просто для добычи там газа или нефти нужны новые подходы и оборудование. «Ямал будет развиваться, мы все для этого сделаем», — уверен Артюхов.

На Ямале в четвертый раз принимали финалистов конкурса «Большая перемена». Артюхов выступил перед молодыми людьми с лекцией. Этот конкурс — один из флагманских проектов платформы «Россия — страна возможностей», его организуют Росмолодежь, АНО «Большая перемена» и российское движение детей и молодежи «Движение Первых».