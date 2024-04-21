Pergaev Bureau разработало дизайн арт-резиденции «Сова» в Новом Уренгое

Арт-пространство займет три этажа (архивное фото) Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Проектно-архитектурное бюро Pergaev Bureau из Новосибирска стали разработчиками дизайн-концепции обновленной арт-резиденции «Сова» в Новом Уренгое (ЯНАО). Ранее арт-проект «Миксер» в Ноябрьске (ЯНАО), реализованный компанией, стал лучшим в России в 2023 году, а с проектировщиками бюро сотрудничали такие компании, как «Мега», Рив Гош», Azimu Hotels, MR Group. Как преобразится новая площадка для творческой деятельности новоуренгойцев URA.RU рассказали в пресс-службе проектировщиков пространств.

«Арт-резиденция „Сова“ в Новом Уренгое будет создана в рамках капремонта здания „Полярной Совы“, которое было построено в 2005 году. После реконструкции, окончание которой запланировано до конца 2024 года, полностью преобразится внешний облик здания, а на площади в 3635 квадратных метров появятся три этажа стильных, современных залов, кабинетов и пространств для развития творческих проектов местных жителей», — рассказали в Pergaev Bureau.

На трех этажах арт-резиденции разместятся вместительная зона для встреч, ресепшен, кофе-поинт, зоны для мастер-классов, коворкингов и переговоров. Для образовательных программ будет предусмотрено библио-арт-пространство и залы с прозрачными стеклянными перегородками.

Помимо этого, на площадке разместится уникальный мультиформатный зал площадью свыше 500 квадратных метров, который будет оснащен сценой, медиаэкраном и зонами отдыха, сочетая в себе функционал концертного зала, конференц-зала и выставочного пространства. Стеклянная крыша обеспечит естественное освещение, что сделает пространство более воздушным и светлым.

Для жителей Нового Уренгоя арт-резиденция «Сова» станет площадкой для реализации творческих, образовательных и креативных проектов. Арт-пространство позволит сфокусироваться на создании комфортной и вдохновляющей атмосферы, способствующей творческой деятельности и созданию открытого взаимодействия.