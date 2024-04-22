Каким населенным пунктам Абатского района грозит подтопление. Карта

В Ишимский район приходит «большая вода»
© Служба новостей «URA.RU»
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Деревня Воронина. Ишимский район
Вода постепенно подходит к населенным пунктам Фото:
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В Абатский район (Тюменская область) стремительно подступает «большая вода». В подтопляемых районах объявлено штормовое предупреждение. URA.RU публикует карту населенных пунктов, которым угрожает паводок. Данные предоставил директор департамента гражданской защиты и пожарной безопасности региона Андрей Михнович.

«По Абатскому району есть вероятность подтопления больше 20 населенных пунктов.В основном они включают села и деревни», — сообщил Андрей Михнович.

В этот список входят:

  • село Абатское;
  • деревня Кареглазова;
  • село Банниково;
  • деревня Бокова;
  • село Конево;
  • деревня Лапина;
  • деревня Чупина;
  • село Назарово;
  • деревня Юрга;
  • село Ощепково;
  • деревня Тельцова;
  • деревня Земляная;
  • деревня Максимова;
  • село Водолазово;
  • деревня Фирсова;
  • деревня Бурдина;
  • деревня Репьева;
  • деревня Ефимова;
  • деревня Логинова;
  • деревня Лихачева;
  • деревня Татарская;
  • деревня Узлова.

Ранее в селе Абатском власти объявили штормовое предупреждение. Оно связано с опасным повышением воды в реке Ишим.

Деревни и села в Абатском районе, которым грозит подтопление
Деревни и села в Абатском районе, которым грозит подтопление

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В Абатский район (Тюменская область) стремительно подступает «большая вода». В подтопляемых районах объявлено штормовое предупреждение. URA.RU публикует карту населенных пунктов, которым угрожает паводок. Данные предоставил директор департамента гражданской защиты и пожарной безопасности региона Андрей Михнович. «По Абатскому району есть вероятность подтопления больше 20 населенных пунктов.В основном они включают села и деревни», — сообщил Андрей Михнович. В этот список входят: Ранее в селе Абатском власти объявили штормовое предупреждение. Оно связано с опасным повышением воды в реке Ишим.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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