Вода постепенно подходит к населенным пунктам
новость из сюжетаПаводковый сезон в Тюменской области в 2024 году
В Абатский район (Тюменская область) стремительно подступает «большая вода». В подтопляемых районах объявлено штормовое предупреждение. URA.RU публикует карту населенных пунктов, которым угрожает паводок. Данные предоставил директор департамента гражданской защиты и пожарной безопасности региона Андрей Михнович.
«По Абатскому району есть вероятность подтопления больше 20 населенных пунктов.В основном они включают села и деревни», — сообщил Андрей Михнович.
В этот список входят:
- село Абатское;
- деревня Кареглазова;
- село Банниково;
- деревня Бокова;
- село Конево;
- деревня Лапина;
- деревня Чупина;
- село Назарово;
- деревня Юрга;
- село Ощепково;
- деревня Тельцова;
- деревня Земляная;
- деревня Максимова;
- село Водолазово;
- деревня Фирсова;
- деревня Бурдина;
- деревня Репьева;
- деревня Ефимова;
- деревня Логинова;
- деревня Лихачева;
- деревня Татарская;
- деревня Узлова.
Ранее в селе Абатском власти объявили штормовое предупреждение. Оно связано с опасным повышением воды в реке Ишим.
Деревни и села в Абатском районе, которым грозит подтопление
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