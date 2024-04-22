После застоя уровень Тобола резко уменьшился

Уровень воды в курганской реке Тобол составил 979 сантиметров. Показатель сократился на пять сантиметров. Об этом сообщается на сайте с интерактивной карте «Паводок 2024».
«Уровень воды в Тоболе, по данным на 20:00, достиг 979 сантиметров. Показатель за два часа сократился на пять», — указано на сайте. При этом, Тобол в селе Бараба остался на значении 340 сантиметров.
В Кургане прогнозируется масштабное наводнение, которое может стать рекордным за последние 30 лет и достичь 11 метров. С 14 апреля уровень воды в реке Тобол начал стремительный рост. В последние дни показатель начали падать. Уровень в Тоболе уже опустился ниже десяти метров. Все важные и актуальные события — в онлайн-трансляции URA.RU.
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Уровень воды в курганской реке Тобол составил 979 сантиметров. Показатель сократился на пять сантиметров. Об этом сообщается на сайте с интерактивной карте «Паводок 2024». «Уровень воды в Тоболе, по данным на 20:00, достиг 979 сантиметров. Показатель за два часа сократился на пять», — указано на сайте. При этом, Тобол в селе Бараба остался на значении 340 сантиметров. В Кургане прогнозируется масштабное наводнение, которое может стать рекордным за последние 30 лет и достичь 11 метров. С 14 апреля уровень воды в реке Тобол начал стремительный рост. В последние дни показатель начали падать. Уровень в Тоболе уже опустился ниже десяти метров. Все важные и актуальные события — в онлайн-трансляции URA.RU.