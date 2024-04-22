Работник фирмы тюменского миллиардера получил награду от Путина

Работник предприятия «Мостострой-11», который принадлежит тюменскому миллиардеру и королю госконтрактов Николаю Руссу, удостоился звания «Заслуженный строитель Российской федерации». Указ о присвоении звания подписал президент России Владимир Путин, документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.
«Наградить званием „Заслуженный строитель Российской Федерации“ монтажника по монтажу стальных и железобетонных конструкций филиала АО „Мостострой-11“ Владимира Зубарева», — гласит текст документа. Зубарев перечислен среди восьми награжденных этим почетным званием.
Ранее URA.RU рассказало, что высшей награды президента страны удостоилась тюменский профессор Людмила Суплотова. Она стала заслуженным деятелем науки РФ.
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Работник предприятия «Мостострой-11», который принадлежит тюменскому миллиардеру и королю госконтрактов Николаю Руссу, удостоился звания «Заслуженный строитель Российской федерации». Указ о присвоении звания подписал президент России Владимир Путин, документ размещен на портале официального опубликования правовых актов. «Наградить званием „Заслуженный строитель Российской Федерации“ монтажника по монтажу стальных и железобетонных конструкций филиала АО „Мостострой-11“ Владимира Зубарева», — гласит текст документа. Зубарев перечислен среди восьми награжденных этим почетным званием. Ранее URA.RU рассказало, что высшей награды президента страны удостоилась тюменский профессор Людмила Суплотова. Она стала заслуженным деятелем науки РФ.