Военкоры сообщили о взятии Очеретино. Видео

«Русская весна»: ВС РФ освободили Очеретино

22 апреля 2024 в 22:13 Размер текста - 17 +

Военкоры РФ сообщили о взятии российскими солдатами Очеретино Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российские военные из группировки «Центр» освободили населенный пункт Очеретино от украинских сил. Он находится на авдеевском направлении. Об этом сообщили военкоры «Русской весны». «Бойцы 433 полка 27 дивизии группировки „Центр“ подняли флаг России над зданием администрации после взятия населенного пункта Очеретино», — написали военкоры в своем telegram-канале. При этом в Минобороны пока никак не комментировали данную информацию. URA.RU направило запрос в Минобороны РФ с целью подтверждения информации. Ответ ожидается. В российском военном ведомстве рассказали, что ВС РФ освободили Новомихайловку (ДНР). В боях за населенный пункт активно участвовали бойцы их группировки «Юг». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Российские военные из группировки «Центр» освободили населенный пункт Очеретино от украинских сил. Он находится на авдеевском направлении. Об этом сообщили военкоры «Русской весны». «Бойцы 433 полка 27 дивизии группировки „Центр“ подняли флаг России над зданием администрации после взятия населенного пункта Очеретино», — написали военкоры в своем telegram-канале. При этом в Минобороны пока никак не комментировали данную информацию. URA.RU направило запрос в Минобороны РФ с целью подтверждения информации. Ответ ожидается. В российском военном ведомстве рассказали, что ВС РФ освободили Новомихайловку (ДНР). В боях за населенный пункт активно участвовали бойцы их группировки «Юг».