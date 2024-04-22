Военкоры сообщили о взятии Очеретино. Видео

«Русская весна»: ВС РФ освободили Очеретино
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Военно-тактическая подготовка гражданского населения на полигоне. Пермь, автомат калашникова, лес, оружие, вооружение, ак, вооруженные силы, тайга, зеленка, вооруженные люди, вооруженный человек, весна, солдат, военный, ак 74
Военкоры РФ сообщили о взятии российскими солдатами Очеретино Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российские военные из группировки «Центр» освободили населенный пункт Очеретино от украинских сил. Он находится на авдеевском направлении. Об этом сообщили военкоры «Русской весны».

«Бойцы 433 полка 27 дивизии группировки „Центр“ подняли флаг России над зданием администрации после взятия населенного пункта Очеретино», — написали военкоры в своем telegram-канале. При этом в Минобороны пока никак не комментировали данную информацию.

URA.RU направило запрос в Минобороны РФ с целью подтверждения информации. Ответ ожидается.

В российском военном ведомстве рассказали, что ВС РФ освободили Новомихайловку (ДНР). В боях за населенный пункт активно участвовали бойцы их группировки «Юг».

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Российские военные из группировки «Центр» освободили населенный пункт Очеретино от украинских сил. Он находится на авдеевском направлении. Об этом сообщили военкоры «Русской весны». «Бойцы 433 полка 27 дивизии группировки „Центр“ подняли флаг России над зданием администрации после взятия населенного пункта Очеретино», — написали военкоры в своем telegram-канале. При этом в Минобороны пока никак не комментировали данную информацию. URA.RU направило запрос в Минобороны РФ с целью подтверждения информации. Ответ ожидается. В российском военном ведомстве рассказали, что ВС РФ освободили Новомихайловку (ДНР). В боях за населенный пункт активно участвовали бойцы их группировки «Юг».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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