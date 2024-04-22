Уровень воды в Тоболе у Кургана снизился на несколько сантиметров

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Микрорайон Челнаково, СНТ Восход, поворот на Глинки. Курган, эвакуация, половодье, паводок, наводнение, резиновая лодка
Уровень воды в Тоболе составляет 975 сантиметров Фото:
новость из сюжета
Паводок-2024 в Курганской области

Уровень воды в Тоболе в районе Кургана снизился на четыре сантиметра за два часа. На данный момент он составляет 975 сантиметров, указано на интерактивной карте «Паводок 2024».

«Пункт гидропоста: Курган, река Тобол. Уровень воды над нулем поста 22 апреля в 22:00: 975 сантиметров», — указано на карте.

Наводнение не приведет к увеличению численности рыбы, комаров и других живых организмов в регионе. Руководитель отдела исследований изменения климата Государственного гидрологического института Олег Анисимов рассказал URA.RU, что паводок — это абсолютно естественный процесс. Главное о наводнении — в онлайн-трансляции URA.RU.

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Уровень воды в Тоболе в районе Кургана снизился на четыре сантиметра за два часа. На данный момент он составляет 975 сантиметров, указано на интерактивной карте «Паводок 2024». «Пункт гидропоста: Курган, река Тобол. Уровень воды над нулем поста 22 апреля в 22:00: 975 сантиметров», — указано на карте. Наводнение не приведет к увеличению численности рыбы, комаров и других живых организмов в регионе. Руководитель отдела исследований изменения климата Государственного гидрологического института Олег Анисимов рассказал URA.RU, что паводок — это абсолютно естественный процесс. Главное о наводнении — в онлайн-трансляции URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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