Губернатор Моор сообщил о ситуации с паводками на реках Ишим и Тобол

Моор: уровень воды в Ишиме снизился, а в Тоболе вырос на 89 сантиметров

22 апреля 2024 в 22:57 Размер текста - 17 +

Моор поблагодарил спасателей за помощь в борьбе с паводком Фото: Пресс-служба Полномочного представительства Президента России в УрФО новость из сюжета Паводковый сезон в Тюменской области в 2024 году В Тюменской области уровень воды в реке Ишим в районе города за последние 12 часов снизился на шесть сантиметров, а на реке Тобол вблизи села Коркино за сутки поднялся на 89 сантиметров. Об этом рассказал губернатор регона Александр Моор. «Подъем воды в реке Ишим в районе города остановился. Уровень, по данным на 20:00 (18:00 мск) — 1058 сантиметров. За последние 12 часов снижение на шесть сантиметров. Большая вода идет и по реке Тобол. В селе Коркино рост уже 89 сантиметров за сутки», — сообщил Моор в своем telegram-канале. Несмотря на положительную динамику в Ишиме, никто не расслабляется, добавил тюменский глава. В резерве находится сотни тысяч мешков с песком для укрепления дамб и насыпей при необходимости. Моор также выразил благодарность спасателям, в том числе и прибывшим из других регионов страны. «Вместе с жителями Тюменской области хочу сказать спасибо всем сотрудникам МЧС. Они выполняют очень важную работу. Это настоящие бойцы, которые работают на самых ответственных участках, живут порой в спартанских условиях», — сообщил глава региона. Уровень воды растет в селе Упорово. Там она поднялась до уровня 512 сантиметров. Рост фиксируется и возле села Абатское — 720 сантиметров при максимальной точке 960 сантиметров. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Тюменской области уровень воды в реке Ишим в районе города за последние 12 часов снизился на шесть сантиметров, а на реке Тобол вблизи села Коркино за сутки поднялся на 89 сантиметров. Об этом рассказал губернатор регона Александр Моор. «Подъем воды в реке Ишим в районе города остановился. Уровень, по данным на 20:00 (18:00 мск) — 1058 сантиметров. За последние 12 часов снижение на шесть сантиметров. Большая вода идет и по реке Тобол. В селе Коркино рост уже 89 сантиметров за сутки», — сообщил Моор в своем telegram-канале. Несмотря на положительную динамику в Ишиме, никто не расслабляется, добавил тюменский глава. В резерве находится сотни тысяч мешков с песком для укрепления дамб и насыпей при необходимости. Моор также выразил благодарность спасателям, в том числе и прибывшим из других регионов страны. «Вместе с жителями Тюменской области хочу сказать спасибо всем сотрудникам МЧС. Они выполняют очень важную работу. Это настоящие бойцы, которые работают на самых ответственных участках, живут порой в спартанских условиях», — сообщил глава региона. Уровень воды растет в селе Упорово. Там она поднялась до уровня 512 сантиметров. Рост фиксируется и возле села Абатское — 720 сантиметров при максимальной точке 960 сантиметров.