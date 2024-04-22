В аэропорту Кишинева начали арестовывать делегатов московского съезда «Победа»

22 апреля 2024 в 23:16 Размер текста - 17 +

В аэропорту начали арестовывать делегатов Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Делегаты, вернувшиеся из Москвы после участия в съезде молдавских политиков и общественников, поддержавшие идею вступления Молдавии в Евразийский экономический союз (ЕАЭС), столкнулись с задержаниями в аэропорту Кишинева. Об этом сообщила депутат парламента Марина Таубер. «Да, это правда. Делегатов съезда „Победа“ задерживают в аэропорту, в зоне прилета. На них оказывают давление. Толком представители компетентных органов ничего не объясняют, ссылаясь на сбой в программе регистрации», — заявила Таубер РИА Новости. На съезде, который прошел в воскресенье в Москве, было объявлено о создании политического блока «Победа-Виктория», в который вошли несколько молдавских партий. Событие стало значимым шагом для сторонников интеграции Молдавии с ЕАЭС, что вызвало раздражение у местных властей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Делегаты, вернувшиеся из Москвы после участия в съезде молдавских политиков и общественников, поддержавшие идею вступления Молдавии в Евразийский экономический союз (ЕАЭС), столкнулись с задержаниями в аэропорту Кишинева. Об этом сообщила депутат парламента Марина Таубер. «Да, это правда. Делегатов съезда „Победа“ задерживают в аэропорту, в зоне прилета. На них оказывают давление. Толком представители компетентных органов ничего не объясняют, ссылаясь на сбой в программе регистрации», — заявила Таубер РИА Новости. На съезде, который прошел в воскресенье в Москве, было объявлено о создании политического блока «Победа-Виктория», в который вошли несколько молдавских партий. Событие стало значимым шагом для сторонников интеграции Молдавии с ЕАЭС, что вызвало раздражение у местных властей.