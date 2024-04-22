22 апреля 2024

В аэропорту Кишинева начали арестовывать делегатов московского съезда «Победа»

© Служба новостей «URA.RU»
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В аэропорту начали арестовывать делегатов Фото:

Делегаты, вернувшиеся из Москвы после участия в съезде молдавских политиков и общественников, поддержавшие идею вступления Молдавии в Евразийский экономический союз (ЕАЭС), столкнулись с задержаниями в аэропорту Кишинева. Об этом сообщила депутат парламента Марина Таубер.

«Да, это правда. Делегатов съезда „Победа“ задерживают в аэропорту, в зоне прилета. На них оказывают давление. Толком представители компетентных органов ничего не объясняют, ссылаясь на сбой в программе регистрации», — заявила Таубер РИА Новости.

На съезде, который прошел в воскресенье в Москве, было объявлено о создании политического блока «Победа-Виктория», в который вошли несколько молдавских партий. Событие стало значимым шагом для сторонников интеграции Молдавии с ЕАЭС, что вызвало раздражение у местных властей.

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Делегаты, вернувшиеся из Москвы после участия в съезде молдавских политиков и общественников, поддержавшие идею вступления Молдавии в Евразийский экономический союз (ЕАЭС), столкнулись с задержаниями в аэропорту Кишинева. Об этом сообщила депутат парламента Марина Таубер. «Да, это правда. Делегатов съезда „Победа“ задерживают в аэропорту, в зоне прилета. На них оказывают давление. Толком представители компетентных органов ничего не объясняют, ссылаясь на сбой в программе регистрации», — заявила Таубер РИА Новости. На съезде, который прошел в воскресенье в Москве, было объявлено о создании политического блока «Победа-Виктория», в который вошли несколько молдавских партий. Событие стало значимым шагом для сторонников интеграции Молдавии с ЕАЭС, что вызвало раздражение у местных властей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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