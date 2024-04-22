Лидера оппозиции Молдовы задержали в аэропорту после визита в РФ

23 апреля 2024 в 00:25 Размер текста - 17 +

Лидера задержали после визита в РФ Фото: Анна Майорова © URA.RU Лидер оппозиционной партии «Возрождение» Наталья Параска, входящей в блок «Победа», была задержана в аэропорту Кишинева и доставлена на допрос в Службу информации и безопасности Молдовы. Об этом сообщает пресс-служба политической силы. «Лидер партии 'Возрождение' Наталья Параска была задержана в аэропорту, она доставлена на допрос в Службу информации и безопасности», — заявили в пресс-службе партии РИА Новости. По данным источника, задержание произошло после возвращения Параски из Москвы, где она участвовала в съезде молдавских политиков и общественников. Съезд, прошедший в Москве, стал площадкой для объединения нескольких политических сил Молдовы в блок «Победа-Виктория». В его состав вошли партии «Шор», «Шанс», «Возрождение», «Виктория», «Сила альтернативы и соглашения Молдовы», выступающие за вступление страны в ЕАЭС. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Лидер оппозиционной партии «Возрождение» Наталья Параска, входящей в блок «Победа», была задержана в аэропорту Кишинева и доставлена на допрос в Службу информации и безопасности Молдовы. Об этом сообщает пресс-служба политической силы. «Лидер партии 'Возрождение' Наталья Параска была задержана в аэропорту, она доставлена на допрос в Службу информации и безопасности», — заявили в пресс-службе партии РИА Новости. По данным источника, задержание произошло после возвращения Параски из Москвы, где она участвовала в съезде молдавских политиков и общественников. Съезд, прошедший в Москве, стал площадкой для объединения нескольких политических сил Молдовы в блок «Победа-Виктория». В его состав вошли партии «Шор», «Шанс», «Возрождение», «Виктория», «Сила альтернативы и соглашения Молдовы», выступающие за вступление страны в ЕАЭС.