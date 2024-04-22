22 апреля 2024

Лидера оппозиции Молдовы задержали в аэропорту после визита в РФ

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Лидера задержали после визита в РФ Фото:

Лидер оппозиционной партии «Возрождение» Наталья Параска, входящей в блок «Победа», была задержана в аэропорту Кишинева и доставлена на допрос в Службу информации и безопасности Молдовы. Об этом сообщает пресс-служба политической силы.

«Лидер партии 'Возрождение' Наталья Параска была задержана в аэропорту, она доставлена на допрос в Службу информации и безопасности», — заявили в пресс-службе партии РИА Новости. По данным источника, задержание произошло после возвращения Параски из Москвы, где она участвовала в съезде молдавских политиков и общественников.

Съезд, прошедший в Москве, стал площадкой для объединения нескольких политических сил Молдовы в блок «Победа-Виктория». В его состав вошли партии «Шор», «Шанс», «Возрождение», «Виктория», «Сила альтернативы и соглашения Молдовы», выступающие за вступление страны в ЕАЭС.

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Лидер оппозиционной партии «Возрождение» Наталья Параска, входящей в блок «Победа», была задержана в аэропорту Кишинева и доставлена на допрос в Службу информации и безопасности Молдовы. Об этом сообщает пресс-служба политической силы. «Лидер партии 'Возрождение' Наталья Параска была задержана в аэропорту, она доставлена на допрос в Службу информации и безопасности», — заявили в пресс-службе партии РИА Новости. По данным источника, задержание произошло после возвращения Параски из Москвы, где она участвовала в съезде молдавских политиков и общественников. Съезд, прошедший в Москве, стал площадкой для объединения нескольких политических сил Молдовы в блок «Победа-Виктория». В его состав вошли партии «Шор», «Шанс», «Возрождение», «Виктория», «Сила альтернативы и соглашения Молдовы», выступающие за вступление страны в ЕАЭС.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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