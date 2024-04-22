В ЯНАО метель помешала детям приехать на финал конкурса «Большая перемена»

23 апреля 2024 в 00:57 Размер текста - 17 +

Финал конкурса «Большая перемена» прошел в Салехарде Фото: Владимир Андреев © URA.RU Группа детей из Надыма (ЯНАО) не смогла приехать на финал молодежного конкурса «Большая перемена» в Салехарде. Причиной стала сильная метель. Об этом в соцсети сообщил глава окружного департамента молодежной политики Наиль Хайруллин. «Этой традиции уже четвертый год — по приглашению Дмитрия Андреевича Артюхова встретили на Ямале более 150 талантливых ребят. Если меня сейчас читают ребята из Надыма, которые из-за сильной метели не смогли доехать до Салехарда, то я с хорошей новостью — скоро направим вам мерч участников проекта», — сообщил Хайруллин в своем telegram-канале. Он добавил, что для надымских ребят также будет подготовлено путешествие в один из городов России. Финалисты молодежного конкурса прибыли в Салехард 18 апреля. Участников встретил глава Ямала Дмитрий Артюхов в детском лагере «Артек». Ребята пересекли стелу Полярный круг, побывали в музее новейшей истории Ямала, музейно-выставочном комплексе имени Шемановского и других знаковых местах. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Группа детей из Надыма (ЯНАО) не смогла приехать на финал молодежного конкурса «Большая перемена» в Салехарде. Причиной стала сильная метель. Об этом в соцсети сообщил глава окружного департамента молодежной политики Наиль Хайруллин. «Этой традиции уже четвертый год — по приглашению Дмитрия Андреевича Артюхова встретили на Ямале более 150 талантливых ребят. Если меня сейчас читают ребята из Надыма, которые из-за сильной метели не смогли доехать до Салехарда, то я с хорошей новостью — скоро направим вам мерч участников проекта», — сообщил Хайруллин в своем telegram-канале. Он добавил, что для надымских ребят также будет подготовлено путешествие в один из городов России. Финалисты молодежного конкурса прибыли в Салехард 18 апреля. Участников встретил глава Ямала Дмитрий Артюхов в детском лагере «Артек». Ребята пересекли стелу Полярный круг, побывали в музее новейшей истории Ямала, музейно-выставочном комплексе имени Шемановского и других знаковых местах.