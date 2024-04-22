22 апреля 2024

В ЯНАО метель помешала детям приехать на финал конкурса «Большая перемена»

© Служба новостей «URA.RU»
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Финал конкурса Большая перемена в Артеке. Крым, артек, большая перемена
Финал конкурса «Большая перемена» прошел в Салехарде Фото:

Группа детей из Надыма (ЯНАО) не смогла приехать на финал молодежного конкурса «Большая перемена» в Салехарде. Причиной стала сильная метель. Об этом в соцсети сообщил глава окружного департамента молодежной политики Наиль Хайруллин.

«Этой традиции уже четвертый год — по приглашению Дмитрия Андреевича Артюхова встретили на Ямале более 150 талантливых ребят. Если меня сейчас читают ребята из Надыма, которые из-за сильной метели не смогли доехать до Салехарда, то я с хорошей новостью — скоро направим вам мерч участников проекта», — сообщил Хайруллин в своем telegram-канале. Он добавил, что для надымских ребят также будет подготовлено путешествие в один из городов России.

Финалисты молодежного конкурса прибыли в Салехард 18 апреля. Участников встретил глава Ямала Дмитрий Артюхов в детском лагере «Артек». Ребята пересекли стелу Полярный круг, побывали в музее новейшей истории Ямала, музейно-выставочном комплексе имени Шемановского и других знаковых местах.

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Группа детей из Надыма (ЯНАО) не смогла приехать на финал молодежного конкурса «Большая перемена» в Салехарде. Причиной стала сильная метель. Об этом в соцсети сообщил глава окружного департамента молодежной политики Наиль Хайруллин. «Этой традиции уже четвертый год — по приглашению Дмитрия Андреевича Артюхова встретили на Ямале более 150 талантливых ребят. Если меня сейчас читают ребята из Надыма, которые из-за сильной метели не смогли доехать до Салехарда, то я с хорошей новостью — скоро направим вам мерч участников проекта», — сообщил Хайруллин в своем telegram-канале. Он добавил, что для надымских ребят также будет подготовлено путешествие в один из городов России. Финалисты молодежного конкурса прибыли в Салехард 18 апреля. Участников встретил глава Ямала Дмитрий Артюхов в детском лагере «Артек». Ребята пересекли стелу Полярный круг, побывали в музее новейшей истории Ямала, музейно-выставочном комплексе имени Шемановского и других знаковых местах.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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