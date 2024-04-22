22 апреля 2024

Гладков раскрыл количество погибших от обстрелов ВСУ в Белгородской области за все время

Гладков: в Белгородской области погибли 120 жителей за время обстрелов
© Служба новостей «URA.RU»
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Семинар-совещание к заседанию Госсовета. Москва, гладков вячеслав
Гладков рассказал о статистике раненых и погибших в регионе Фото:

В Белгородской области 120 мирных жителей погибли с начала украинских обстрелов, 651 человек получили ранения. Об этом рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков.

«У нас в целом (в результате украинских обстрелов — прим. URA.RU) погибли 120 мирных жителей, из них 11 детей», — заявил Гладков в обращении, опубликованном в его telegram-канале. Губернатор также сообщил, что количество раненых за это время достигло 651 человека, из них 51 ребенок.

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В Белгородской области 120 мирных жителей погибли с начала украинских обстрелов, 651 человек получили ранения. Об этом рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков. «У нас в целом (в результате украинских обстрелов — прим. URA.RU) погибли 120 мирных жителей, из них 11 детей», — заявил Гладков в обращении, опубликованном в его telegram-канале. Губернатор также сообщил, что количество раненых за это время достигло 651 человека, из них 51 ребенок.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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