Гладков раскрыл количество погибших от обстрелов ВСУ в Белгородской области за все время

Гладков: в Белгородской области погибли 120 жителей за время обстрелов

23 апреля 2024 в 00:58 Размер текста - 17 +

Гладков рассказал о статистике раненых и погибших в регионе Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Белгородской области 120 мирных жителей погибли с начала украинских обстрелов, 651 человек получили ранения. Об этом рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков. «У нас в целом (в результате украинских обстрелов — прим. URA.RU) погибли 120 мирных жителей, из них 11 детей», — заявил Гладков в обращении, опубликованном в его telegram-канале. Губернатор также сообщил, что количество раненых за это время достигло 651 человека, из них 51 ребенок. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Белгородской области 120 мирных жителей погибли с начала украинских обстрелов, 651 человек получили ранения. Об этом рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков. «У нас в целом (в результате украинских обстрелов — прим. URA.RU) погибли 120 мирных жителей, из них 11 детей», — заявил Гладков в обращении, опубликованном в его telegram-канале. Губернатор также сообщил, что количество раненых за это время достигло 651 человека, из них 51 ребенок.