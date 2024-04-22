Гладков раскрыл количество погибших от обстрелов ВСУ в Белгородской области за все время

Гладков рассказал о статистике раненых и погибших в регионе
В Белгородской области 120 мирных жителей погибли с начала украинских обстрелов, 651 человек получили ранения. Об этом рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков.
«У нас в целом (в результате украинских обстрелов — прим. URA.RU) погибли 120 мирных жителей, из них 11 детей», — заявил Гладков в обращении, опубликованном в его telegram-канале. Губернатор также сообщил, что количество раненых за это время достигло 651 человека, из них 51 ребенок.
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