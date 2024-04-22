В Челябинске мигрант подрезал чемпионку UFC и оскорбил ее за внешний вид. Видео

23 апреля 2024 в 01:27 Размер текста - 17 +

Мигранту не понравился внешний вид девушки (фото из архива) Фото: Анна Майорова © URA.RU В Челябинске мигрант на машине специально подрезал чемпионку UFC Ирину Алексееву, которая ехала на велосипеде, и оскорбил ее за русскую национальность и внешний вид. Об этом сообщает telegram-канал Readovka. «Агрессивный мигрант из Таджикистана Исломиддин пристал к русским девушкам, которые катались на велосипедах по Челябинску. Сначала он преследовал их на машине, а потом попытался наехать на них… Одной из пострадавших оказалась девушка, которая является профессиональным бойцом смешанных единоборств Ирина Алексеева», — говорится в сообщении telegram-канала. Девушки были вынуждены остановится, но вместо извинений услышали оскорбления в свой адрес. Мигрант заявил, что у него на родине в Душанбе девушки так не одеваются и не выглядят. Алексеева каталась на велосипеде в шортах, на ее теле есть татуировки. «Сказал, что у них в Душанбе перед девушками не извиняются», — добавила Алексеева. Как показано на видео, она посоветовала мужчине вернуться на Родину. Мигрант даже не вышел из машины. Когда девушка ему объясняла о нарушении правил ПДД, Исломиддин и вовсе заявил, что у него нет прав. Алексеева собрала видеоматериалы и намерена писать заявление в полицию, чтобы подобное агрессивное навязывание «их правил» не осталось безнаказанным. В Челябинске ранее судом было принято решение о выдворении из страны восьми мигрантов, чьи близкие родственники совершили преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних. Когда закончится срок отсидки, их депортируют на Родину, сообщили URA.RU источники в правоохранительных органах. Инсайдер добавил, что привлекают к административной ответственности также тех, кто приютил мигрантов у себя. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинске мигрант на машине специально подрезал чемпионку UFC Ирину Алексееву, которая ехала на велосипеде, и оскорбил ее за русскую национальность и внешний вид. Об этом сообщает telegram-канал Readovka. «Агрессивный мигрант из Таджикистана Исломиддин пристал к русским девушкам, которые катались на велосипедах по Челябинску. Сначала он преследовал их на машине, а потом попытался наехать на них… Одной из пострадавших оказалась девушка, которая является профессиональным бойцом смешанных единоборств Ирина Алексеева», — говорится в сообщении telegram-канала. Девушки были вынуждены остановится, но вместо извинений услышали оскорбления в свой адрес. Мигрант заявил, что у него на родине в Душанбе девушки так не одеваются и не выглядят. Алексеева каталась на велосипеде в шортах, на ее теле есть татуировки. «Сказал, что у них в Душанбе перед девушками не извиняются», — добавила Алексеева. Как показано на видео, она посоветовала мужчине вернуться на Родину. Мигрант даже не вышел из машины. Когда девушка ему объясняла о нарушении правил ПДД, Исломиддин и вовсе заявил, что у него нет прав. Алексеева собрала видеоматериалы и намерена писать заявление в полицию, чтобы подобное агрессивное навязывание «их правил» не осталось безнаказанным. В Челябинске ранее судом было принято решение о выдворении из страны восьми мигрантов, чьи близкие родственники совершили преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних. Когда закончится срок отсидки, их депортируют на Родину, сообщили URA.RU источники в правоохранительных органах. Инсайдер добавил, что привлекают к административной ответственности также тех, кто приютил мигрантов у себя.