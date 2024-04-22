22 апреля 2024

Параска: спецслужбы Молдавии держат посетивших РФ политиков без воды и еды

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Мера пресечения Рябчуку Павлу в суде Тракторозаводского района. Челябинск, браслеты, наручники, кандалы
Дипломатов задержали после визита в Москву Фото:

Лидер оппозиционной партии «Возрождение» Наталья Параска сообщила о давлении со стороны Службы информации и безопасности Молдавии после участия в съезде в Москве. Она утверждает, что сотрудники спецслужб держат политиков без воды и еды.

«Запугивали людей, меня отвели отдельно, а людей — около 200 человек — держат до сих пор без воды, без еды, без объяснений. Психологическое давление и незаконные действия», — заявила Параска. Она также отметила, что во время задержания в аэропорту Кишинева не были задержаны депутаты правящей партии, прибывшие в том же самолете из США.

После возвращения из Москвы, где прошел съезд молдавской оппозиции, поддерживающей вступление Молдавии в ЕАЭС, Наталья Параска была доставлена в СИБ для допроса. По ее словам, ей не разрешали отвечать на звонки семьи и адвоката, что она расценивает как незаконные действия и психологическое давление.

На фоне событий в Москве, где было объявлено о создании блока «Победа-Виктория», объединяющего несколько оппозиционных партий Молдавии, произошло задержание и допрос Параски. Данное событие вызвало обеспокоенность по поводу положения оппозиции в Молдавии и отношения властей к дипломатическим связям со странами ЕАЭС.

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Лидер оппозиционной партии «Возрождение» Наталья Параска сообщила о давлении со стороны Службы информации и безопасности Молдавии после участия в съезде в Москве. Она утверждает, что сотрудники спецслужб держат политиков без воды и еды. «Запугивали людей, меня отвели отдельно, а людей — около 200 человек — держат до сих пор без воды, без еды, без объяснений. Психологическое давление и незаконные действия», — заявила Параска. Она также отметила, что во время задержания в аэропорту Кишинева не были задержаны депутаты правящей партии, прибывшие в том же самолете из США. После возвращения из Москвы, где прошел съезд молдавской оппозиции, поддерживающей вступление Молдавии в ЕАЭС, Наталья Параска была доставлена в СИБ для допроса. По ее словам, ей не разрешали отвечать на звонки семьи и адвоката, что она расценивает как незаконные действия и психологическое давление. На фоне событий в Москве, где было объявлено о создании блока «Победа-Виктория», объединяющего несколько оппозиционных партий Молдавии, произошло задержание и допрос Параски. Данное событие вызвало обеспокоенность по поводу положения оппозиции в Молдавии и отношения властей к дипломатическим связям со странами ЕАЭС.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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