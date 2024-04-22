Параска: спецслужбы Молдавии держат посетивших РФ политиков без воды и еды

23 апреля 2024 в 01:31 Размер текста - 17 +

Дипломатов задержали после визита в Москву Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Лидер оппозиционной партии «Возрождение» Наталья Параска сообщила о давлении со стороны Службы информации и безопасности Молдавии после участия в съезде в Москве. Она утверждает, что сотрудники спецслужб держат политиков без воды и еды. «Запугивали людей, меня отвели отдельно, а людей — около 200 человек — держат до сих пор без воды, без еды, без объяснений. Психологическое давление и незаконные действия», — заявила Параска. Она также отметила, что во время задержания в аэропорту Кишинева не были задержаны депутаты правящей партии, прибывшие в том же самолете из США. После возвращения из Москвы, где прошел съезд молдавской оппозиции, поддерживающей вступление Молдавии в ЕАЭС, Наталья Параска была доставлена в СИБ для допроса. По ее словам, ей не разрешали отвечать на звонки семьи и адвоката, что она расценивает как незаконные действия и психологическое давление. На фоне событий в Москве, где было объявлено о создании блока «Победа-Виктория», объединяющего несколько оппозиционных партий Молдавии, произошло задержание и допрос Параски. Данное событие вызвало обеспокоенность по поводу положения оппозиции в Молдавии и отношения властей к дипломатическим связям со странами ЕАЭС. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Лидер оппозиционной партии «Возрождение» Наталья Параска сообщила о давлении со стороны Службы информации и безопасности Молдавии после участия в съезде в Москве. Она утверждает, что сотрудники спецслужб держат политиков без воды и еды. «Запугивали людей, меня отвели отдельно, а людей — около 200 человек — держат до сих пор без воды, без еды, без объяснений. Психологическое давление и незаконные действия», — заявила Параска. Она также отметила, что во время задержания в аэропорту Кишинева не были задержаны депутаты правящей партии, прибывшие в том же самолете из США. После возвращения из Москвы, где прошел съезд молдавской оппозиции, поддерживающей вступление Молдавии в ЕАЭС, Наталья Параска была доставлена в СИБ для допроса. По ее словам, ей не разрешали отвечать на звонки семьи и адвоката, что она расценивает как незаконные действия и психологическое давление. На фоне событий в Москве, где было объявлено о создании блока «Победа-Виктория», объединяющего несколько оппозиционных партий Молдавии, произошло задержание и допрос Параски. Данное событие вызвало обеспокоенность по поводу положения оппозиции в Молдавии и отношения властей к дипломатическим связям со странами ЕАЭС.