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03:06
Работодатели стали предлагать россиянам больше денег
03:03
В Челябинске ребенок не вернулся со школы. Фото
02:43
В России представили рейтинг регионов с сильнейшей экономикой
«Ночью били стекла»: в затопленном районе Кургана ждут мародеров
02:20
Вода в Тоболе в Кургане вновь снизилась
02:17
Новый пакет помощи Украине от США будет особенным
02:16
Пашинян отказался начинать войну за Нагорный Карабах
Немецкую Knauf заподозрили в восстановлении Мариуполя: суть скандала
02:14
Екатеринбурженка отдала мошеннице 300 тысяч рублей, чтобы снять порчу
02:10
Силовики Молдавии жестко задерживают оппозиционеров после их визита в РФ. Видео
02:01
Главный кандидат на пост главы НАТО за свой счет полетит к Эрдогану просить поддержки
Визит Мишустина в Росгидромет: что изменят паводки в системе РФ
02:00
Бастрыкин требует доклад о падении подъездного козырька в Челябинске
01:37
Киев в очередной раз надавил на мужчин призывного возраста
01:31
Параска: спецслужбы Молдавии держат посетивших РФ политиков без воды и еды
1
Где находится Очеретино, которое освободили ВС РФ и почему оно важно
01:27
В Челябинске мигрант подрезал чемпионку UFC и оскорбил ее за внешний вид. Видео
1
01:26
В Екатеринбурге пропал пенсионер, нуждающийся в помощи медиков. Фото
01:25
СБ Молдавии грозит лидеру оппозиционной партии тюрьмой за визит в РФ
Путин ищет баланс в Закавказье
01:14
Власти Чехии собираются помешать дипломатам РФ работать в Европе
01:12
В Курганской области продолжается борьба с наводнением. Онлайн-трансляция
01:09
Дуда бездоказательно обвинил РФ в размещении ядерного оружия в Калининграде
1
Бюджету России поможет новый уровень налогов на доход в 20 млн
00:58
Гладков раскрыл количество погибших от обстрелов ВСУ в Белгородской области за все время
00:57
В ЯНАО метель помешала детям приехать на финал конкурса «Большая перемена»
00:53
Одного из лидеров оппозиции Молдовы два часа допрашивали после визита в РФ
Власти ХМАО завели разговор с нефтяниками о будущем мэре Сургута
00:43
Reuters: имеющие комплексы Patriot страны ЕС уклоняются от передачи их ВСУ
1
00:39
Госдеп США обвинил Украину в похищениях и пытках
00:25
Лидера оппозиции Молдовы задержали в аэропорту после визита в РФ
ВС РФ ударили по телевышке в Харькове: главное об СВО к вечеру 22 апреля
00:24
В Тюменской области косуля пришла к людям, спасаясь от паводка. Фото
00:19
Дуда: Варшава и НАТО не согласовали размещение ядерного оружия в Польше
1
00:15
Президент Дуда готов обсуждать размещение ядерного оружия в Польше
1
Координатора диверсий на «Северных потоках» Червинского нашли на Украине: что о нем известно
00:14
Вода в Тоболе в Кургане продолжает снижаться
00:09
Международный инвестиционный банк переехал из Венгрии в Россию
00:04
МЧС дало прогноз по паводкам в Оренбуржье
Зеленский допустил переговоры с РФ на фоне провала ВСУ: как менялась позиция по этому вопросу
22 апреля 2024
23:57
В Екатеринбурге загорелась квартира в жилом доме. Видео
23:55
Верховный суд не стал отбирать квартиры у челябинских артистов
23:53
В Тюменской области из-за наводнений объявлена срочная эвакуация
Гастарбайтеры переехали на тракторе Героя России: что известно о вопиющей ситуации
23:40
В ХМАО спасатели ликвидируют крупный пожар, есть пострадавшие. Фото
23:40
Минпромторг: передача бизнеса Knauf в РФ связана с экономикой, а не политикой
23:38
Курганские власти перечислят более 10 миллионов рублей пострадавшим от паводка
Три человека погибли при пожаре на заводе в Воронеже: что известно о происшествии
23:33
«Металлург» выиграл третий матч у «Локомотива» в финале плей-офф КХЛ
2
23:28
Валерий Залужный получил новую международную должность
2
23:16
В аэропорту Кишинева начали арестовывать делегатов московского съезда «Победа»
В Карачаевске двое мужчин расстреляли полицейских: что известно о нападении
23:05
Арестованы все фигуранты дела об убийстве москвича из-за замечания о парковке
22:57
Губернатор Моор сообщил о ситуации с паводками на реках Ишим и Тобол
22:54
Сбой произошел в работе приложения и сайта Альфа-банка
Российские войска выбивают ВСУ с окраин Часова Яра: карта СВО на Украине 22 апреля
22:51
Путин заявил, что хотел бы снова стать студентом и поехать строить БАМ
22:41
Путин пообещал выход на азиатские рынки
22:37
Глава свердловского поселка ушел служить на СВО. Видео
1
Что делать, если не пускают на самолет в другой стране
22:31
Челябинские полицейские оперативно задержали бизнесмена, расстрелявшего человека
22:20
Уровень воды в Тоболе у Кургана снизился на несколько сантиметров
22:13
Военкоры сообщили о взятии Очеретино. Видео
«Сильная Россия»: Украина готовится к контрнаступлению с новым оружием
22:10
Путин назвал БАМ дорогой будущего
1
22:05
Зеленский пожаловался Байдену на удар по телебашне в Харькове
22:00
Mash: на новые беспилотники «Герань-2» установят Telegram
Больничный лист в 2024 году: как оплачивается и как рассчитать
21:53
После паводка дороги в Курганской области придется ремонтировать. Видео
21:51
На Западе пытаются скопировать новое оружие Путина
21:46
Куйвашев передаст сгоревший свердловский поселок другому мэру
Почему Turkish Airlines снимает с рейсов россиян
21:20
В Тюменской области многодетные семьи получат деньги на одежду для детей. Список
21:09
Врач назвал неожиданную причину мигрени
21:09
Депутат Сысун пожаловался прокурору ХМАО на дорогой ремонт в квартире мэрии
21:08
Когда в домах Екатеринбурга отключат тепло
1
21:06
Артюхов назвал востребованные в ЯНАО профессии, а жители не готовы к переменам: события дня
21:03
Протеже УГМК захотел подчинить свердловских «Новых людей»
20:58
Прокуратура Германии расследует участие Knauf в восстановлении Мариуполя
2
20:49
Участник СВО научил пермяков выживать и спасать товарищей в условиях боя. Фото, видео
20:45
Психолог из Сургута стала лучшей мамой в ХМАО. Фото
1
20:45
В челябинском районе сослуживца убитого бойца заподозрили в краже его имущества
20:41
В Перми умер заслуженный артист России Анатолий Нагогин
20:40
Путин утвердил Национальный словарный фонд
20:39
В России продлят выплаты многодетным семьям для погашения ипотек до 2030 года
20:34
Путин подписал закон об уточнении системы оплаты сверхурочной работы
20:34
На Ямале открыли памятник выдающемуся педагогу. Фото
20:33
ЦВО усилил контроль за работниками после БДСМ-скандала в Доме офицеров. Документ
20:27
Российская академия художеств наградила медалью мецената из Екатеринбурга. Фото
1
20:26
Reuters: Украина уступит России часть территорий в 2024 году
20:23
Тюменские силовики откроют охоту на мотоциклистов
20:22
Пермского пенсионера осудили за изготовление боеприпасов
20:15
Путин констатировал, что Россия готова к мирному решению украинского конфликта
1
20:12
Новый фильм про Алису Селезневу пользуется популярностью у жителей ЯНАО. Скрин
20:11
Работник фирмы тюменского миллиардера получил награду от Путина
20:10
Песков прокомментировал выход российских миротворцев из Карабаха
20:08
После застоя уровень Тобола резко уменьшился
20:08
В Сургуте у молодоженов возник ажиотаж на регистрацию брака в красивую дату
1
20:02
Путин наградил Сергея Безрукова орденом за вклад в культуру
2
20:01
Из-за паводка шоссе Тюнина в Кургане будет под водой до мая. Видео
20:00
Свердловский омбудсмен объяснила повышение призывного возраста до 30 лет
1
19:46
Депутат Лантратова предупредила о рисках перехода на электронные зачетки
1
19:42
Подполье: ВС РФ уничтожили телевышку в Харькове. Видео
2
19:35
В Перми возобновит работу трамвайный маршрут №3
19:34
Новые правила уличной торговли в Екатеринбурге определят пять игроков
1
19:29
Свердловский министр предрекла падение цен на яйца
1
19:23
Издательство АСТ остановит продажу книги Владимира Сорокина
19:20
Бюро, работавшее над концепциями «Мега» и «Рив Гош», презентует свой новый проект в ЯНАО. Фото
19:20
Наводнение не увеличит количество рыбы и комаров в Курганской области
19:16
Сотрудники пермской колонии поучились тушить лесные пожары
19:12
Каким населенным пунктам Абатского района грозит подтопление. Карта
19:06
Что будут делать в Кургане с «горлышком» Тобола, чтобы избежать наводнений. Видео
19:05
В ХМАО молодежная банда избила семью на улице
19:05
Bild: ВС РФ прорвали украинский фронт к северо-западу от Авдеевки
19:03
Москалькова пообещала проверить «Черный дельфин» после заявлений о пытках
2
19:03
В Новом Уренгое ЯмалЭкоДом посетили волонтеры крупного предприятия
2
19:02
Добровольцы из Ишима пожаловались Путину на бизнесмена, обматерившего их во время укрепления дамбы
19:00
В одной из школ ХМАО учеников перевели на дистант из-за всплеска ОРВИ и гриппа
18:59
Рестораны Челябинска открыли предзаказ авторских куличей
1
18:56
В Свердловской области отменили «Бессмертный полк»
1
18:51
Российские дипломаты вступятся за тюменского моряка перед иранскими боевиками
18:49
Глава Сургута оставит свое доверенное лицо до избрания нового мэра. Инсайд
18:46
В Пермском крае будут судить мужчину, убившего ножом свою экс-супругу
18:44
Зеленский заговорил о мирных переговорах с Россией
5
18:41
Куйвашева позвали в суд. Скрин
18:40
В Госдуме предложили не отпускать с фронта бойцов СВО, осужденных за насилие над детьми
18:36
После падения подъездного козырька в Челябинске возбудили уголовное дело
18:35
Сын генерала собирается стать депутатом гордумы Челябинска
1
18:33
Зеленский рассказал, что был в шоке от решения Запада
18:32
Артюхов рассказал школьникам РФ о востребованных на Ямале профессиях
18:31
Челябинский бизнес немецкой компании перейдет менеджерам
18:30
Власти Кургана будут дезинфицировать затопленные территории
18:27
В Перми умерла костюмер театра оперы и балета Елена Соколова
18:18
Челябинская модель Ирина Шейк появилась на обложке Vogue, посвященной Формуле-1
2
18:16
Путин оценил вклад, который внес отец президента Азербайджана в строительство БАМа
18:14
Мишустин оценил разработки МФТИ и рассказал, как стартапам привлечь инвесторов
18:11
Уровень воды в Тоболе держится на одной отметке четыре часа
18:10
В центре Перми на время репетиций Парада Победы перекроют часть улицы
18:09
В Екатеринбурге у школьника в руке взорвался вейп. Видео
3
18:07
Бензин в России стал одним из самых дешевых
7
18:06
Экономист рассказал, когда подешевеют яйца в России
5
18:03
Челябинские ревизоры отправили участникам СВО антидроновые ружья
9
18:01
Спасатели, приехавшие в Тюменскую область для борьбы с паводком, остались без работы
18:00
Путин распорядился создать единый реестр адвокатов
1
18:00
Перевозчики меняют Челябинскую область на Свердловскую из-за налоговых ставок
1
17:58
Житель райцентра ЯНАО хотел купить лодочный мотор, а потерял полмиллиона рублей
17:57
Суд арестовал второго фигуранта по делу об убийстве байкера в Москве
17:56
Число покусанных клещами свердловчан за четыре дня выросло в семь раз
2
17:53
Рокер-патриот, известный песнями про подвиги солдат, выступит в ХМАО
1
17:52
Путин заявил о хороших отношениях России и Азербайджана
17:50
Алиев назвал Россию гарантией безопасности на Кавказе
17:49
Челябинский бизнесмен, расстрелявший местного жителя, перепутал его с должником
1
17:45
Ученые объяснили, почему хочется сладкого
3
17:44
МЧС признало курганский вездеход лучшим на учениях в Арктике. Видео
17:42
В пермской школе мать ученика подралась с уборщицей
17:41
Глава МЧС Чечни пришел на совещание Кадырова после задержания на дагестанской границе
1
17:33
Лавров: Россия и Китай практически полностью отказались от доллара в торговле
1
17:29
Зеленский уличил Запад в страхе перед Россией
17:25
Как «Почта России» будет работать в Пермском крае в майские праздники
17:25
Что будет с уровнем воды в Тоболе из-за идущего в Курган похолодания. Скрин
17:20
В Новом Уренгое двор стал дорогой из-за перекрытия проезжей части
17:19
Челябинский губернатор Текслер посетил межрегиональную «Гонку дронов». Фото
17:15
Прокуратура определилась с наказанием для челябинского экс-силовика. Видео
17:11
Суд арестовал жителя ХМАО, который в соцсети подписался нацистским приветствием
17:10
В Перми эвакуировали преподавателей и студентов авиатехникума
17:10
Уральским студентам рассказали о самых востребованных вакансиях
17:10
Мишустину показали самый дорогой в мире лед. Видео
17:08
Мэр Ишима: стоит готовиться ко второй волне наводнений
17:08
Тюменцев приглашают украсить улицы мозаикой и постерами
17:06
Убийце московского байкера избрали меру пресечения
1
17:04
Власти проверят воду на курганском озере, где всплыли десятки трупов лошадей. Фото, видео
11
17:01
В Курганской области экс-мэру вынесли приговор по делу о взятках и превышении полномочий
1
17:00
Кадыров раскрыл, сколько Чечня отправила бойцов в зону СВО
3
17:00
В Екатеринбурге охранник забил насмерть коллегу во время застолья в школе
1
16:59
За год в Челябинской области сдали семь физкультурно-оздоровительных комплексов
16:58
Bild: Германия сорвала поставки 400 бронемашин для ВСУ
16:57
В челябинском районе запустили суперкарусель для доения 72 коров за раз
2
16:56
Жительница ХМАО получила награду за спасение утопающих
16:56
Мишустин напомнил Росгидромету о необходимости слаженной работы с регионами
16:56
Свердловский депутат разорвал удостоверение в разгар скандала. Фото
1
16:55
Ямал вошел в топ-регионов, где выгодно зарабатывать на сдаче жилья
16:54
Уровень воды в Тоболе стремительно вырос
16:50
Нефтяники снова поплатились штрафом за порчу земель ЯНАО
16:49
В соцсетях лгут о затоплении урановых месторождений в Курганской области
4
16:46
Пермская компания арендовала участки под строительство детского центра
16:46
На нарушении противопожарного режима попались полсотни свердловчан
16:43
Обвиняемый в убийстве из-за парковки возражал против ареста
16:43
El Pais восхитилась российской авиацией в зоне СВО
16:43
Курганские оборонные предприятия изменили подход к работе из-за наводнения. Видео
16:35
В Златоусте отключат тепло в домах
16:32
Судимый за склонение к суициду ушел в ЧВК «Вагнер» и проводит уроки в школах
1
16:31
В Тюмени простились с погибшим на СВО земляком
1
16:28
Глава Дома офицеров взвинтил цену на концерт Вики Цыгановой в Екатеринбурге
2
16:27
Тюменцы в выходные крупно потратились в барах и выпили весь сидр
16:23
NYT: Израиль отказался от мощного удара по Ирану несмотря на давление США
16:23
МЧС: два города Пермского края частично подтоплены паводком
1
16:22
Жительница Салехарда построит отель при поддержке властей ЯНАО
16:15
Сколько стоит аренда дачи в Пермском крае
16:11
Bild: поддержка Запада бесполезна для ВСУ из-за мобилизации
16:11
Пиарящиеся на паводках федералы отвлекают от работы уральских чиновников
2
16:09
Пьяный свердловчанин насмерть сбил 13-летнюю девочку с собакой. Фото
16:09
Курганцу грозит три года колонии за осквернение обелиска Победы
16:08
«Трактор» опубликовал фото о своем выходе в финал Кубка Гагарина
16:08
Спад уровня в курганской реке Тобол вновь остановился
16:05
На Украине исчез координатор подрыва «Северных потоков»
16:04
Пермское ГУ МЧС прокомментировало ситуацию со смытым паводком мостом
16:01
Организатору опасного похода детей из ХМАО на Валаам вынесли приговор
16:00
Трое кандидатов праймериз претендуют на пост главы гордумы Салехарда
15:58
ММК сократит объемы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу
15:57
Паводок принес в тюменское село необычную рыбу. Фото
2
15:56
В свердловской колонии открыли филиал главного танкового завода. Фото
1
15:56
В Кургане обсуждают уход основного вратаря ХК «Зауралье» Ярославлева
15:55
В Тюмени участники аниме-фестиваля массово потеряли штаны
15:54
Производитель металла «Норникель» нашел способ уйти от западных санкций
1
15:52
Какой штраф грозит свердловчанам за шашлыки на природе
15:49
Челябинский торговец цветами расстрелял местного жителя из ружья. Фото
15:40
В Свердловской области за неделю родились 14 пар близнецов
1
15:37
Автомобилисты ЯНАО столкнулись с новой проблемой
15:35
Рестораторы Тюмени рассказали, что будет с ценами на алкоголь в заведениях из-за роста акциза
15:34
Экипаж самолета Utair предотвратил катастрофу в аэропорту Москвы
1
15:33
ВСУ собирают дроны из канализационных труб и пластиковых пятилитровок. Видео
2
15:33
В Салехарде строители приступили к работам по модернизации набережной Полябты
1
15:33
Пермские деревни отрезало от внешнего мира из-за смытого паводком моста. Фото, видео
15:31
В мэрии Тюмени объяснили, почему не отключают отопление
15:29
СКР начал проверку из-за найденного на Уралмаше трупа
15:21
«МегаФон»: челябинцы четвертый месяц смотрят интервью Путина Карлсону
1
15:20
Курганская полиция ищет мародеров, используя тепловизоры и ночное видение
1
15:20
Поселки ЯНАО, которым угрожает паводок, начали готовить к подтоплениям
15:17
В Тюмень вернутся заморозки. Скрин
15:16
Российские военные освободили Новомихайловку в ДНР
4
15:16
В Копейске анонсировали салют на День Победы. Афиша
15:16
Челябинск накроют ночные заморозки и мокрый снег. Скрин
15:14
Мигранты переехали Героя России на тракторе
4
15:13
Свердловчанин в свой день рождения зарезал соседа, пристававшего к его дочери
15:11
Природнадзор ХМАО обозначил сроки охоты на пернатую дичь
15:10
Артист из Челябинска стал лучшим танцовщиком программы «Большой балет». Фото
3
15:09
Эпичные кадры первой недели паводка в Тюменской области. Фоторепортаж
1
15:09
В Одесской области украинский пограничник дезертировал через границу Молдовы
15:07
В Индустриальном районе Перми за 255 млн рублей продают завод
15:06
Курганцы обманули миграционную службу и помогли иностранцам остаться в РФ
15:06
В Челябинском онкоцентре сломался аппарат лучевой терапии
1
15:01
Предъявили обвинения шестерым фигурантам дела об убийстве москвича из-за парковки
15:01
Ямальские хирурги спасли пациентку от гангрены кишечника. Фото
1
14:58
Партнерство ЯНАО и КНР оценили в уральском полпредстве
14:55
В ХМАО назвали самые дешевые авиабилеты на майские праздники
14:55
В «Сургутнефтегазе» сделали заявление из-за слухов о лишении зарплаты при отсутсвии прививок
14:52
В России утвердили расписание ЕГЭ с днями пересдачи. Инфографика
1
14:48
Челябинский олигарх из списка Forbes предложил наказывать за фейки об экологии
5
14:42
Челябинское УФАС пресекло поставку фруктов неизвестного происхождения инвалидам
14:40
«Ночь музыки» проведут в госпиталях, где лежат раненые свердловские солдаты
14:38
Челябинцев предупредили о высокой пожарной опасности в регионе
14:37
В Екатеринбурге на улице обнаружили труп. Фото
14:36
Куйвашев позвал Мантурова на неделю моды в Екатеринбург. Видео
3
14:35
В деле студента из Йемена, домогавшегося екатеринбурженок, появился новый эпизод
14:33
Хозяин «Кировского» хотел поторговаться с мэрией Екатеринбурга, но проиграл суд
1
14:31
Дума Сургута собирает внеочередное заседание из-за отставки мэра Филатова
14:30
Mash раскрыл схему Блиновской по неуплате налогов
1
14:28
Жительница Надыма случайно выиграла в лотерею миллион рублей
1
14:26
В Тюмени горит частный дом
14:23
В Тюменской области вода в реке Ишим пошла на спад
14:21
Песков: Азербайджан — друг и партнер России
1
14:19
Жители Березников призвали власти разобраться с опасными домами, куда ходят дети. Фото
14:17
Дума ХМАО определилась с датой сложения полномочий депутатов
14:17
В Тюменской области эвакуируют еще одно село. Видео
14:16
В Кремле не обсуждают изменение статуса военкоров
14:14
В Сургуте перекроют дороги в День Победы. Карта
14:12
Кремль отреагировал на планы Польши разместить ядерное оружие
14:10
Песков: США становятся богаче с каждым пакетом помощи Украине
14:10
Для Кремля не стало сюрпризом планы ЕС запретить поставки СПГ из России
14:10
Песков назвал изъятие российских активов очень опасным прецедентом
2
14:10
В Кремле высказались о требовании Армении вывести войска РФ
1
14:09
В Пермском крае 1 мая запретят продавать алкоголь
14:09
Челябинская пловчиха Валерия Шабалина завоевала золото чемпионата Европы. Фото
14:07
Уровень Тобола в Кургане показал очередной спад
1
14:07
Мэр Сургута Филатов уходит в отставку
10
14:06
Почему заилился Тобол в Кургане
2
14:04
СК возбудил уголовное дело из-за смерти рабочего на стройке в Екатеринбурге
14:03
После теракта в «Крокусе» на фестиваль «Ночь музыки» смогут попасть не все
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