Аналитики назвали самые дешевые авианаправления по РФ для жителей ХМАО

OneTwoTrip: жители ХМАО в праздники дешево могут слетать в Тобольск и Тюмень

23 апреля 2024 в 06:48 Размер текста - 17 +

ИЗ ХМАО в Тюмень и Тобольск можно улететь в праздники за 7 900 рублей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Жителям Ханты-Мансийского автономного округа в майские праздники самым дешевым авианаправлением стали Тобольск и Тюмень. В пресс-службе сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip корреспонденту URA.RU сообщили, что билет в одну сторону обойдется в среднем до 7 900 рублей. «По России жителям ХМАО в майские праздники можно недорого слетать в Тобольск. Билет в одну сторону в мае стоит 7 400 рублей. Немного дороже будет стоить поездка Тюмень — 7 900 рублей», — сообщили аналитики OneTwoTrip. Также недорого югорчане смогут слетать в Новосибирск — билет обойдется в 8 000 рублей, Набережные Челны (8 100 рублей) и Москву (8 200 рублей). Самыми популярными направления для жителей округа в праздники стали Москва и Махачкала. В мае на эти города приходится 18,6% и 10,3% авиабронирований соответственно. Также среди популярных направлений оказались Санкт-Петербург с долей 9,4%, Екатеринбург (8,6%), Тюмень (7%), Уфа (6,4%), Омск (5,1%), Минеральные Воды (4,9%). Замыкают десятку популярных городов Сочи (4,8%), Самара (3,9%) и Уфа (3,7%). Многие жители ХМАО летом 2024 года планируют отправится в Сочи, Москву и Минеральные Воды. На долю этих городов приходится более 60% авиабронирований югорчан. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жителям Ханты-Мансийского автономного округа в майские праздники самым дешевым авианаправлением стали Тобольск и Тюмень. В пресс-службе сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip корреспонденту URA.RU сообщили, что билет в одну сторону обойдется в среднем до 7 900 рублей. «По России жителям ХМАО в майские праздники можно недорого слетать в Тобольск. Билет в одну сторону в мае стоит 7 400 рублей. Немного дороже будет стоить поездка Тюмень — 7 900 рублей», — сообщили аналитики OneTwoTrip. Также недорого югорчане смогут слетать в Новосибирск — билет обойдется в 8 000 рублей, Набережные Челны (8 100 рублей) и Москву (8 200 рублей). Самыми популярными направления для жителей округа в праздники стали Москва и Махачкала. В мае на эти города приходится 18,6% и 10,3% авиабронирований соответственно. Также среди популярных направлений оказались Санкт-Петербург с долей 9,4%, Екатеринбург (8,6%), Тюмень (7%), Уфа (6,4%), Омск (5,1%), Минеральные Воды (4,9%). Замыкают десятку популярных городов Сочи (4,8%), Самара (3,9%) и Уфа (3,7%). Многие жители ХМАО летом 2024 года планируют отправится в Сочи, Москву и Минеральные Воды. На долю этих городов приходится более 60% авиабронирований югорчан.