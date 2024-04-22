22 апреля 2024

Британия выделит Украине крупнейший пакет помощи за время СВО

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Британия выделит Украине миллионы долларов Фото:
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Премьер-министр Великобритании Риши Сунак объявил о предоставлении Украине крупнейшего пакета военной помощи. По его словам, помощь включает в себя значительный объем оборудования и финансирования.

«Риши Сунак пообещал самый крупный за всю историю Великобритании пакет военной помощи Украине… Премьер-министр обещает оборудование, включая 400 транспортных средств, 1,6 тысячи единиц оружия и четыре миллиона патронов, а также 500 миллионов фунтов стерлингов на финансирование», — сообщает The Guardian.

В результате этих мер общая сумма помощи Украине от Великобритании в текущем финансовом году достигнет 3 миллиардов фунтов. Финансирование будет направлено на доставку боеприпасов, средств противовоздушной обороны, дронов производства Великобритании и на поддержку инженерных работ на линии фронта на Украине.

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Премьер-министр Великобритании Риши Сунак объявил о предоставлении Украине крупнейшего пакета военной помощи. По его словам, помощь включает в себя значительный объем оборудования и финансирования. «Риши Сунак пообещал самый крупный за всю историю Великобритании пакет военной помощи Украине… Премьер-министр обещает оборудование, включая 400 транспортных средств, 1,6 тысячи единиц оружия и четыре миллиона патронов, а также 500 миллионов фунтов стерлингов на финансирование», — сообщает The Guardian. В результате этих мер общая сумма помощи Украине от Великобритании в текущем финансовом году достигнет 3 миллиардов фунтов. Финансирование будет направлено на доставку боеприпасов, средств противовоздушной обороны, дронов производства Великобритании и на поддержку инженерных работ на линии фронта на Украине.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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