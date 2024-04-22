Британия выделит Украине крупнейший пакет помощи за время СВО

23 апреля 2024 в 04:21 Размер текста - 17 +

Британия выделит Украине миллионы долларов Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Премьер-министр Великобритании Риши Сунак объявил о предоставлении Украине крупнейшего пакета военной помощи. По его словам, помощь включает в себя значительный объем оборудования и финансирования. «Риши Сунак пообещал самый крупный за всю историю Великобритании пакет военной помощи Украине… Премьер-министр обещает оборудование, включая 400 транспортных средств, 1,6 тысячи единиц оружия и четыре миллиона патронов, а также 500 миллионов фунтов стерлингов на финансирование», — сообщает The Guardian. В результате этих мер общая сумма помощи Украине от Великобритании в текущем финансовом году достигнет 3 миллиардов фунтов. Финансирование будет направлено на доставку боеприпасов, средств противовоздушной обороны, дронов производства Великобритании и на поддержку инженерных работ на линии фронта на Украине. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак объявил о предоставлении Украине крупнейшего пакета военной помощи. По его словам, помощь включает в себя значительный объем оборудования и финансирования. «Риши Сунак пообещал самый крупный за всю историю Великобритании пакет военной помощи Украине… Премьер-министр обещает оборудование, включая 400 транспортных средств, 1,6 тысячи единиц оружия и четыре миллиона патронов, а также 500 миллионов фунтов стерлингов на финансирование», — сообщает The Guardian. В результате этих мер общая сумма помощи Украине от Великобритании в текущем финансовом году достигнет 3 миллиардов фунтов. Финансирование будет направлено на доставку боеприпасов, средств противовоздушной обороны, дронов производства Великобритании и на поддержку инженерных работ на линии фронта на Украине.