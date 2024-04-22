22 апреля 2024

В РФ создан центр проверки книг на соответствие законам

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Просветительский марафон «Знание. Первые». Екатеринбург, библиотека, книги, литература, культура, знание
Создание совета — одна из схем для определения книг, которые стоит изъять из продажи Фото:

В России запущен экспертный центр для оценки печатных и электронных книг на предмет соответствия закону. Об этом сообщили в Российском книжном союзе (РКС).

«На базе Российского книжного союза (РКС) запущен экспертный центр для оценки печатных и электронных книжных изданий (за исключением учебных, нормативных и официальных) на предмет соответствия законодательству», — пишут «Ведомости» со ссылкой на представителя РКС. В состав центра вошли представители Роскомнадзора (РКН), Российского исторического общества, Русской православной церкви, Федерации еврейских общин России, а также Литературного института им. А. М. Горького и других учреждений и организаций.

Запуск экспертного совета обсуждался еще в январе 2023 года. Создание совета называлось одной из приемлемых схем для определения книг, которые стоит изъять из продажи из-за нарушения законов, в том числе закона о запрете ЛГБТ-пропаганды (признана в РФ экстремистской организацией, запрещена на территории страны).

Издательство АСТ прекращает продажи романа Владимира Сорокина «Наследие». Ранее в произведении увидели пропаганду ЛГБТ (признана в РФ экстремистской организацией, запрещена на территории страны). Сейчас производится экспертиза произведения, сообщает telegram-канал «Слова и деньги».

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В России запущен экспертный центр для оценки печатных и электронных книг на предмет соответствия закону. Об этом сообщили в Российском книжном союзе (РКС). «На базе Российского книжного союза (РКС) запущен экспертный центр для оценки печатных и электронных книжных изданий (за исключением учебных, нормативных и официальных) на предмет соответствия законодательству», — пишут «Ведомости» со ссылкой на представителя РКС. В состав центра вошли представители Роскомнадзора (РКН), Российского исторического общества, Русской православной церкви, Федерации еврейских общин России, а также Литературного института им. А. М. Горького и других учреждений и организаций. Запуск экспертного совета обсуждался еще в январе 2023 года. Создание совета называлось одной из приемлемых схем для определения книг, которые стоит изъять из продажи из-за нарушения законов, в том числе закона о запрете ЛГБТ-пропаганды (признана в РФ экстремистской организацией, запрещена на территории страны). Издательство АСТ прекращает продажи романа Владимира Сорокина «Наследие». Ранее в произведении увидели пропаганду ЛГБТ (признана в РФ экстремистской организацией, запрещена на территории страны). Сейчас производится экспертиза произведения, сообщает telegram-канал «Слова и деньги».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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