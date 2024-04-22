В РФ создан центр проверки книг на соответствие законам

23 апреля 2024 в 04:36 Размер текста - 17 +

Создание совета — одна из схем для определения книг, которые стоит изъять из продажи Фото: Илья Московец © URA.RU В России запущен экспертный центр для оценки печатных и электронных книг на предмет соответствия закону. Об этом сообщили в Российском книжном союзе (РКС). «На базе Российского книжного союза (РКС) запущен экспертный центр для оценки печатных и электронных книжных изданий (за исключением учебных, нормативных и официальных) на предмет соответствия законодательству», — пишут «Ведомости» со ссылкой на представителя РКС. В состав центра вошли представители Роскомнадзора (РКН), Российского исторического общества, Русской православной церкви, Федерации еврейских общин России, а также Литературного института им. А. М. Горького и других учреждений и организаций. Запуск экспертного совета обсуждался еще в январе 2023 года. Создание совета называлось одной из приемлемых схем для определения книг, которые стоит изъять из продажи из-за нарушения законов, в том числе закона о запрете ЛГБТ-пропаганды (признана в РФ экстремистской организацией, запрещена на территории страны). Издательство АСТ прекращает продажи романа Владимира Сорокина «Наследие». Ранее в произведении увидели пропаганду ЛГБТ (признана в РФ экстремистской организацией, запрещена на территории страны). Сейчас производится экспертиза произведения, сообщает telegram-канал «Слова и деньги». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В России запущен экспертный центр для оценки печатных и электронных книг на предмет соответствия закону. Об этом сообщили в Российском книжном союзе (РКС). «На базе Российского книжного союза (РКС) запущен экспертный центр для оценки печатных и электронных книжных изданий (за исключением учебных, нормативных и официальных) на предмет соответствия законодательству», — пишут «Ведомости» со ссылкой на представителя РКС. В состав центра вошли представители Роскомнадзора (РКН), Российского исторического общества, Русской православной церкви, Федерации еврейских общин России, а также Литературного института им. А. М. Горького и других учреждений и организаций. Запуск экспертного совета обсуждался еще в январе 2023 года. Создание совета называлось одной из приемлемых схем для определения книг, которые стоит изъять из продажи из-за нарушения законов, в том числе закона о запрете ЛГБТ-пропаганды (признана в РФ экстремистской организацией, запрещена на территории страны). Издательство АСТ прекращает продажи романа Владимира Сорокина «Наследие». Ранее в произведении увидели пропаганду ЛГБТ (признана в РФ экстремистской организацией, запрещена на территории страны). Сейчас производится экспертиза произведения, сообщает telegram-канал «Слова и деньги».