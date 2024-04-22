Тюменцам предлагают работу с зарплатой почти в полмиллиона рублей

23 апреля 2024 в 05:05 Размер текста - 17 +

На высокооплачиваемую работу ищут специалистов с опытом и высшим образованием Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Тюмени специалисты могут зарабатывать ежемесячно от 450 тысяч рублей. О высокооплачиваемых вакансиях в округе с корреспондентом URA.RU поделились аналитики HH.ru. «В девелоперскую компанию „Паритет“ в Тюмени требуется директор по строительству с высшим образованием по специальности и опытом работы от трех лет. Работодатель предлагает зарплату от 450 000 рублей», — сообщила подробности вакансии на портале руководитель пресс-службы HeadHunter на Урале Оксана Сидлецкая. Специалист должен уметь грамотно управлять подрядчиками и персоналом, разбираться в договорах и работать в специальных программах. Работодатель обещает карьерный рост, обучение за счет компании и скидки при покупке квартиры в жилых домах компании. В Тюмени высокооплачиваемую работу предлагает IT-компания «Восток. Софт». Им требуется руководитель IT-проектов на зарплату от 500 000 рублей. Специалист должен иметь соответствующий опыт работы от шести лет, знать прикладные программы и обладать высшим техническим, экономическим или IT образованием. Работодатель после первого года работы предоставляет сотруднику полис ДМС, компенсирует 50% стоимости абонементов в бассейн и спортзал, а также дает возможность получения допобразования или изучения английского языка. На зарплату от 450 000 рублей может претендовать кандидат на должность директора по продажам и выкупу автомобилей с пробегом в Тюмени в крупном автохолдинге. Будущий специалист будет осуществлять выполнение целевых показателей компании в указанном направлении, организовывать систему логистики и взаимодействовать со смежными подразделениями. Работодатель требует от кандидата высшее образование, успешный управленческий опыт, амбициозность и вовлеченность в работу. В Тюменской области соискатели без опыта работы и начинающие специалисты могут зарабатывать по 200 тысяч рублей ежемесячно. Так, в Тюмени для новичков предлагается вакансия рамщика на ленточную пилораму. Работодатель обещает платить от 120 до 200 тысяч рублей, а также предоставить сотрудникам проживание, питание и спецодежду. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Тюмени специалисты могут зарабатывать ежемесячно от 450 тысяч рублей. О высокооплачиваемых вакансиях в округе с корреспондентом URA.RU поделились аналитики HH.ru. «В девелоперскую компанию „Паритет“ в Тюмени требуется директор по строительству с высшим образованием по специальности и опытом работы от трех лет. Работодатель предлагает зарплату от 450 000 рублей», — сообщила подробности вакансии на портале руководитель пресс-службы HeadHunter на Урале Оксана Сидлецкая. Специалист должен уметь грамотно управлять подрядчиками и персоналом, разбираться в договорах и работать в специальных программах. Работодатель обещает карьерный рост, обучение за счет компании и скидки при покупке квартиры в жилых домах компании. В Тюмени высокооплачиваемую работу предлагает IT-компания «Восток. Софт». Им требуется руководитель IT-проектов на зарплату от 500 000 рублей. Специалист должен иметь соответствующий опыт работы от шести лет, знать прикладные программы и обладать высшим техническим, экономическим или IT образованием. Работодатель после первого года работы предоставляет сотруднику полис ДМС, компенсирует 50% стоимости абонементов в бассейн и спортзал, а также дает возможность получения допобразования или изучения английского языка. На зарплату от 450 000 рублей может претендовать кандидат на должность директора по продажам и выкупу автомобилей с пробегом в Тюмени в крупном автохолдинге. Будущий специалист будет осуществлять выполнение целевых показателей компании в указанном направлении, организовывать систему логистики и взаимодействовать со смежными подразделениями. Работодатель требует от кандидата высшее образование, успешный управленческий опыт, амбициозность и вовлеченность в работу. В Тюменской области соискатели без опыта работы и начинающие специалисты могут зарабатывать по 200 тысяч рублей ежемесячно. Так, в Тюмени для новичков предлагается вакансия рамщика на ленточную пилораму. Работодатель обещает платить от 120 до 200 тысяч рублей, а также предоставить сотрудникам проживание, питание и спецодежду.