Как часто жители ХМАО решают развестись

В Ханты-Мансийском автономном округе за январь и февраль 2024 года решение о разводе приняло 1652 пары, а заключило брачный союз всего 1134 пары. Информацию сообщили аналитики Тюменьстата.
«В январе — феврале 2024 года в ХМАО официально зарегистрировали отношения 1134 пары, а развелись 1652 пары», — сообщают аналитики. В аналогичном периоде прошлого года разница между заключенными браками и разводами была несущественна — 1241 и 1383 соответственно.
С точки зрения естественного прироста населения, в Югре наблюдается положительная тенденция. В январе — феврале 2024 года в округе зарегистрировано 2956 родившихся, а число умерших составило 2030 человек. В целом естественный прирост населения за период составил 926 человек.
В ХМАО за 2023 год на 26% сократилось число смертей на производстве. При этом травмы на производстве в прошлом году получили 115 человек.
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