Как часто жители ХМАО решают развестись

В ХМАО с начала года развелось более 1600 пар

23 апреля 2024 в 05:29 Размер текста - 17 +

Решение о разводе в округе с начала года приняло 1652 пары Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Ханты-Мансийском автономном округе за январь и февраль 2024 года решение о разводе приняло 1652 пары, а заключило брачный союз всего 1134 пары. Информацию сообщили аналитики Тюменьстата. «В январе — феврале 2024 года в ХМАО официально зарегистрировали отношения 1134 пары, а развелись 1652 пары», — сообщают аналитики. В аналогичном периоде прошлого года разница между заключенными браками и разводами была несущественна — 1241 и 1383 соответственно. С точки зрения естественного прироста населения, в Югре наблюдается положительная тенденция. В январе — феврале 2024 года в округе зарегистрировано 2956 родившихся, а число умерших составило 2030 человек. В целом естественный прирост населения за период составил 926 человек. В ХМАО за 2023 год на 26% сократилось число смертей на производстве. При этом травмы на производстве в прошлом году получили 115 человек. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Ханты-Мансийском автономном округе за январь и февраль 2024 года решение о разводе приняло 1652 пары, а заключило брачный союз всего 1134 пары. Информацию сообщили аналитики Тюменьстата. «В январе — феврале 2024 года в ХМАО официально зарегистрировали отношения 1134 пары, а развелись 1652 пары», — сообщают аналитики. В аналогичном периоде прошлого года разница между заключенными браками и разводами была несущественна — 1241 и 1383 соответственно. С точки зрения естественного прироста населения, в Югре наблюдается положительная тенденция. В январе — феврале 2024 года в округе зарегистрировано 2956 родившихся, а число умерших составило 2030 человек. В целом естественный прирост населения за период составил 926 человек. В ХМАО за 2023 год на 26% сократилось число смертей на производстве. При этом травмы на производстве в прошлом году получили 115 человек.