22 апреля 2024

Как часто жители ХМАО решают развестись

В ХМАО с начала года развелось более 1600 пар
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Город. Клипарт. Курган, загс, закон, развод, свадьба, документы, герб россии, регистрация брака
Решение о разводе в округе с начала года приняло 1652 пары Фото:

В Ханты-Мансийском автономном округе за январь и февраль 2024 года решение о разводе приняло 1652 пары, а заключило брачный союз всего 1134 пары. Информацию сообщили аналитики Тюменьстата.

«В январе — феврале 2024 года в ХМАО официально зарегистрировали отношения 1134 пары, а развелись 1652 пары», — сообщают аналитики. В аналогичном периоде прошлого года разница между заключенными браками и разводами была несущественна — 1241 и 1383 соответственно.

С точки зрения естественного прироста населения, в Югре наблюдается положительная тенденция. В январе — феврале 2024 года в округе зарегистрировано 2956 родившихся, а число умерших составило 2030 человек. В целом естественный прирост населения за период составил 926 человек.

В ХМАО за 2023 год на 26% сократилось число смертей на производстве. При этом травмы на производстве в прошлом году получили 115 человек.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей ХМАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Ханты-Мансийском автономном округе за январь и февраль 2024 года решение о разводе приняло 1652 пары, а заключило брачный союз всего 1134 пары. Информацию сообщили аналитики Тюменьстата. «В январе — феврале 2024 года в ХМАО официально зарегистрировали отношения 1134 пары, а развелись 1652 пары», — сообщают аналитики. В аналогичном периоде прошлого года разница между заключенными браками и разводами была несущественна — 1241 и 1383 соответственно. С точки зрения естественного прироста населения, в Югре наблюдается положительная тенденция. В январе — феврале 2024 года в округе зарегистрировано 2956 родившихся, а число умерших составило 2030 человек. В целом естественный прирост населения за период составил 926 человек. В ХМАО за 2023 год на 26% сократилось число смертей на производстве. При этом травмы на производстве в прошлом году получили 115 человек.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...