Командир ремонтного взвода назвал главный минус танка Leopard

Командир ремонтного взвода «Перо»: танк Leopard излишне автоматизирован
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Танка Leopard сложно отремонтировать в полевых условиях Фото:
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Главными недостатками немецкого танка Leopard 2А5 являются излишняя автоматизированность и невозможность ремонта в полевых условиях. Об этом сообщил командир ремонтного взвода ЦВО с позывным «Перо».

«На мой взгляд, основным недостатком данного образца является предоставление электронным компонентам, электронным составляющим, большей возможности управлять, нежели это бы сделал человек», — сообщил командир ремонтного взвода РИА Новости. Также он заявил, что оперативно отремонтировать технику на поле боя, если та получит повреждения, не выйдет.

Ранее Минобороны РФ показало транспортировку захваченного под Авдеевкой танка Leopard. После транспортировки танка в ремонтное подразделение специалисты приступили к его восстановлению.

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Главными недостатками немецкого танка Leopard 2А5 являются излишняя автоматизированность и невозможность ремонта в полевых условиях. Об этом сообщил командир ремонтного взвода ЦВО с позывным «Перо». «На мой взгляд, основным недостатком данного образца является предоставление электронным компонентам, электронным составляющим, большей возможности управлять, нежели это бы сделал человек», — сообщил командир ремонтного взвода РИА Новости. Также он заявил, что оперативно отремонтировать технику на поле боя, если та получит повреждения, не выйдет. Ранее Минобороны РФ показало транспортировку захваченного под Авдеевкой танка Leopard. После транспортировки танка в ремонтное подразделение специалисты приступили к его восстановлению.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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