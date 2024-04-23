Командир ремонтного взвода назвал главный минус танка Leopard

Главными недостатками немецкого танка Leopard 2А5 являются излишняя автоматизированность и невозможность ремонта в полевых условиях. Об этом сообщил командир ремонтного взвода ЦВО с позывным «Перо».
«На мой взгляд, основным недостатком данного образца является предоставление электронным компонентам, электронным составляющим, большей возможности управлять, нежели это бы сделал человек», — сообщил командир ремонтного взвода РИА Новости. Также он заявил, что оперативно отремонтировать технику на поле боя, если та получит повреждения, не выйдет.
Ранее Минобороны РФ показало транспортировку захваченного под Авдеевкой танка Leopard. После транспортировки танка в ремонтное подразделение специалисты приступили к его восстановлению.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.